Fino a 5mila euro per i nuovi residenti e per chi ha avviato un'attività economica

Un contributo comunale a fondo perduto fino a 5mila euro e un ulteriore contributo per chi ha avviato un'attività economica negli ultimi 12 mesi o ha deciso di avviarla nei prossimi due mesi. È la misura prevista dal Comune di Castelnuovo della Daunia. Il Settore Affari Generali ha pubblicato un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse utili a individuale le categorie di interventi da mettere a bando per assegnare le risorse previste dal Fondo di sostegno ai comuni marginali negli anni 2021-2023. Il Comune dei tre casali rientra tra quelli beneficiari del suddetto fondo e ha ricevuto un'assegnazione finanziaria di oltre 52mila euro (52302,96 euro).

Come si legge nell'Avviso, le risorse potranno essere utilizzata per tre categorie di interventi: adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; concessione di contributi per attività commerciali costituite dopo il 14 dicembre 2021, a favore di imprese che siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese e che intendano intraprendere uno o nuove attività economiche nel territorio comunale mediante l'attivazione di attività aventi nuovi codici Ateco con diversa classificazione e attività 'costituende', ovvero non ancora costituite al momento della presentazione dell'istanza, con l'esplicito impegno, da manifestare nella istanza medesima, di avviare l'attività per mezzo dell'iscrizione al Registro delle Imprese, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità da parte del Comune.

Infine, concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza nel comune di Castelnuovo della Daunia, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5mila euro a beneficiario.

C'è tempo per presentare la propria manifestazione di interesse fino alle ore 12 del prossimo 16 dicembre, inviando la documentazione richiesta all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.castelnuovodelladaunia.fg.it oppure presentandola presso l'Ufficio protocollo in piazza Municipio, 1.