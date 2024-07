Al via le domande per l’assegnazione delle palestre comunali: c’è anche il Campo Croci Nord

Scade il 31 agosto l’avviso pubblico per l’assegnazione in uso non esclusivo e stagionale (da settembre 2024 a giugno 2025) delle palestre di proprietà comunale.

Sono otto gli impianti: c’è anche il Campo Rinaldi di Croci Nord, in via di ultimazione. Sarà assegnato al termine degli interventi di riqualificazione.

Gli altri spazi sono la Palestra Russo e la Palestra Preziuso di via Guido Dorso; la Palestra Taralli di via Carlo Baffi e il pattinodromo di via Nedo Nadi; il Campo di atletica Mondelli-Colella in viale degli Aviatori; il Campo da baseball di via Gramsci e il Campo Scirea Ulivi di viale di Virgilio, recentemente omologato.

All’elenco si aggiungono le palestre scolastiche per le quali si acquisirà l’assenso.

Anni di attività; numero di tesserati e di squadre; livello del campionato o risultati di eccellenza; collaborazioni con altre società sportive; attività per fasce deboli compongono i criteri che concorrono al punteggio.

“In ogni caso non saranno assegnati spazi d’uso a quei soggetti che non garantiscano l’attività sportiva per tutti i ragazzi almeno fino ai 14 anni, e che escludono i meno talentuosi senza un giustificato motivo”, come previsto dal regolamento.

Rispetto alle precedenti edizioni bandite dai commissari che hanno varato il nuovo regolamento, non figura nell’elenco solo la tensostruttura del Cep.

Nel suo bilancio dei primi sette mesi, l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, lo aveva citato parlando delle tariffe che ha definito “spropositate” e che necessitano di una revisione. Difficile proporlo a 60mila euro l’anno, osservava: il bando di affidamento andrebbe deserto.