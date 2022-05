Bandiere blu in provincia di Foggia, Rodi si aggiunge a Peschici e Zapponeta: escluse le Tremiti

Anche quest'anno la Puglia è tra le regioni con il maggior numero di località insignite delle Bandiere blu, assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee).

Sono 18 le località insignite in Puglia, con tre nuovi ingressi e due uscite. Nel foggiano sono confermate Peschici e Zapponeta alle quali si aggiunge Rodi Garganico. Fuori, a sorpresa, le Isole Tremiti escluse insieme a Otranto.

Le altre quindici località premiate dalla Fee sono Margherita di Savoia e Bisceglie per la Bat, Polignano a mare e Mondopoli per la provincia di Bari, Fasano, Ostuni e Carovigno per quella di Brindisi, Castellaneta, Maruggio e Ginosa per la provincia di Taranto. Nel Leccese presenti Melendugno, Salve, Ugento, Nardò e la new entry Castro.