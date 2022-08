Eventi e manifestazioni: dal Gal Daunia Rurale 100mila euro per sette comuni

Performance artistiche, mostre e installazioni creative, visite guidate, promozione e degustazione di prodotti tipici del territorio e tanto altro. Il Gal Daunia Rurale 2020, con il nuovo bando 4.4 destinato ai suoi comuni di competenza, mette a disposizione oltre 100mila euro con cui dar vita ad una prima forma di organizzazione e qualificazione dell’offerta turistica dell’Alto Tavoliere.

Il nuovo intervento intende realizzare un programma coordinato di iniziative ed eventi che possano completare e qualificare l’offerta culturale locale, migliorando le funzioni di accoglienza e fruizione e sostenendo il recupero e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali. Gastronomia, cultura e territorio diventano così strategici per il rafforzamento dell’identità collettiva e per il raggiungimento di nuovi obiettivi di sviluppo.

Mettendo in rete i suoi sette comuni - Apricena, Chieuti, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore - il Gal Daunia Rurale 2020 sostiene la nascita di una strategia di marketing in grado di comunicare un’immagine univoca e riconoscibile del suo territorio. Al bando potranno partecipare i Comuni in forma singola o associata.

Per tutte le info sul bando consultare il seguente link.