Banca Popolare Pugliese, la banca che 'Acuore' la salute dei suoi clienti foggiani

La Banca Popolare Pugliese, attenta alle esigenze della sua clientela, presenta una serie di servizi, sanitari e di assistenza, che potranno essere sottoscritti dai suoi correntisti e dagli stakeholders. Si tratta del programma "Acuore", che la BPP presenterà insieme ad Arca Assicurazioni, un progetto sociale che si pone l'obiettivo di incentivare i piani di prevenzione e salute. Il progetto sarà presentato a Foggia oggi ,11 maggio, dalle ore 16, presso il ristorante SAMI’, in Fiera, in Viale Fortore,155.

I lavori saranno aperti dal dr. Massimo Muratore che parlerà dell’importanza della prevenzione. Interverranno il dr. Salvatore Di Palma, per Arca Assicurazioni e il Direttore Commerciale Luigi Arigliano, per la Banca Popolare Pugliese, che illustreranno le possibilità offerte dal programma che tende ad eliminare gli ostacoli e a rendere più facile il rapporto tra il cittadino e il mondo sanitario, anche alla luce delle difficoltà che si sono accentuate durante gli ultimi anni di pandemia, provocando non pochi problemi ai cittadini meno attrezzati e più esposti.

Per questo Banca Popolare Pugliese ha deciso di mettere a disposizione dei propri clienti foggiani e di quanti sono più sensibili nei confronti della problematica della prevenzione, questo programma che consente l’accesso ai servizi di UniSalute, la prima Compagnia in Italia, fondata dal gruppo Unipol nel 1995, ad occuparsi esclusivamente di assicurazione sulla salute. UniSalute vanta un network di oltre 50.000 strutture convenzionate in Italia e all’estero, ed è la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti gestiti.