La battaglia dei balneari minacciati dalla Bolkestein: "Il Gargano è migliorato anche grazie a noi"

Secondo Antonio Capacchione il contributo dei balneari sullo sviluppo del Promontorio del Gargano è stato determinante "per trasformare un territorio aspro e povero in una delle destinazioni turistiche più conosciute e importanti del Paese. Località un tempo poverissime, come Vieste, grazie alla balneazione attrezzata, sono diventate "capitali" turistiche europee".,

Per questo, ha spiegato il presidente Sib di Confcommercio, "è un patrimonio da difendere non da liquidare". Le dichiarazioni si inseriscono nella battaglia dei concessionari degli stabilimenti balneari, contro la Bolkestein che l'imprenditore di Margherita di Savoia ha ribadito ieri 17 febbraio presso la Confcommercio: "Anche se l’estate sta arrivando la categoria non si arrenderà, ma continuerà la sua battaglia affinché il Governo dia un segno chiaro e netto di vicinanza al settore con delle leggi ad hoc. Non stiamo salvaguardando un privilegio, ma stiamo proteggendo il nostro lavoro e le nostre aziende che abbiamo rafforzato negli anni confidando nelle leggi dello Stato. Il nostro settore deve essere messo in sicurezza: non abbiamo più tempo: tutto deve essere fatto nelle prossime settimane e nei prossimi giorni. Il destino delle nostre aziende non può essere lasciato al caso. Siamo pronti alla battaglia”.

Il sindacalista-imprenditore ha poi aggiunto: "Abbiamo fatto di tutto in questi anni, il nostro sindacato si è messo a disposizione in prima persona e abbiamo difeso le nostre ragioni in tutte le sedi giudiziarie”.

Il presidente provinciale di Confcommercio, Antonio Metauro, ha confermato la vicinanza dell’Associazione al settore e ha dato la piena disponibilità alle azioni che verranno messe in atto. “La situazione è delicata e, allo stesso tempo urgente, il lavoro di molti anni pare possa essere spazzato via: è nostro dovere sostenere i nostri colleghi imprenditori, per questo abbiamo accolto con positività l’invito a organizzare un’assemblea pubblica. È stato molto interessante discutere dell’ampio tema delle concessioni dei servizi con il presidente Capacchione: andiamo avanti insieme”.

Al fianco dei balneari pugliesi, alla Bit di Milano, si era schierato il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese:

“Il governo nazionale ha preso in giro i balneari italiani, li ha sedotti e abbandonati nel limbo delle incertezze. Durante le Politiche è stato promesso ai balneari che il nuovo Governo avrebbe risolto il tema della proroga delle concessioni demaniali marittime, ma da un anno e mezzo li tiene nell’incertezza assoluta e gli imprenditori balneari, anche di fronte alla possibilità di accedere a nostri finanziamenti regionali, non sanno cosa fare perché la loro concessione è sostanzialmente scaduta o in scadenza con una proroga estremamente breve.

Non c’è una legge di riordino del settore che dia indicazioni alle Regioni e ai comuni su come si debba sbloccare la situazione e, nonostante i preannunciati provvedimenti normativi nazionali che avrebbero dovuto introdurre forme di premialità per gli investimenti sostenuti dagli attuali concessionari, a oggi, non vi sono regole in grado di fornire indicazioni chiare: ci troviamo di fronte alla necessità di dare stabilità al turismo pugliese e ai tanti turisti che affollano le spiagge della Puglia che, ricordiamo, trova nel turismo balneare la principale fonte di sviluppo economico. È il governo nazionale che deve indicare la soluzione, non può tenere in stallo un intero settore economico”.