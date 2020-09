È foggiana l'azienda leader in Italia per il light design

La magia della luce avvolge le nostre vite e illumina i nostri ambienti. L'importanza di creare un'illuminazione che si adatti agli spazi, dandogli la forma e l'effetto che si desidera, sta diventando sempre più riconosciuta al giorno d'oggi. Con essa cresce la consapevolezza di quanto sia fondamentale il corretto utilizzo, anche tattico, della luce, per creare ambienti adatti alle proprie esigenze. Esigenze che possono riguardare ambiti molteplici, come la propria casa, quindi ad uso casalingo, o per il mondo teatrale, dell'intrattenimento e architettonico in generale.

L'importanza che assume la possibilità di tornare a casa dopo una lunga e faticosa giornata lavorativa, sapendo di trovare un ambiente rilassante e rigenerante che ti aspetta a casa, è impagabile. Per non parlare di quanto siano fondamentali le corrette illuminazioni durante uno spettacolo di intrattenimento, che, attraverso effetti speciali e giochi di luci e riflessi, creano sensazioni intense a chi ne fa da spettatore.



Questo ha dato vita ad una figura recente nel mondo del lavoro, ma che richiede preparazione professionale amplia e approfondita, oltre che ad un senso del gusto e del design elevato: parliamo del light designer.

Alla scoperta del light design

L'obiettivo che il Light Design si pone, è quello di arrivare a toccare l'emozione delle persone attraverso l'utilizzo della luce, non utilizzandola quindi solo come semplice classica e pratica illuminazione, ma cercando di renderla il mezzo attraverso il quale, grazie a speciali effetti studiati, la luce diventa il punto chiave per rendere magico un ambiente.



Per far sì che questo succeda, un Light Designer deve tenere conto di vari fattori e seguire un percorso di formazione che gli permetta di unire le competenze e gli elementi a disposizione, per ottenere il risultato desiderato.



Grazie all'utilizzo di software specifici, si punta ad ottenere come obbiettivo, un utilizzo sapiente della luce, in grado di valorizzare forme e materiali nel modo più efficiente possibile, al fine di creare dinamicità, atmosfera e gerarchie visive.

Step by step nel mondo della luce

Sono diversi gli step da compiere per arrivare ai risultati preposti:

Tenere conto dell' ambiente da illuminare , prestando particolare attenzione allo spazio a disposizione, ai volumi, alle superfici e ai materiali.

, prestando particolare attenzione allo spazio a disposizione, ai volumi, alle superfici e ai materiali. Fotografare l'ambiente circostante, in quanto la fotografia permette di immaginare meglio quali saranno gli effetti finali.

circostante, in quanto la fotografia permette di immaginare meglio quali saranno gli effetti finali. Porsi gli obbiettivi da raggiungere in ambito di sicurezza degli ambienti, la flessibilità dell'impianto, l'economicità e l'efficienza energetica.

Quando un light designer avrà ottenuto il risultato desiderato? Quando la luce non si mostrerà sotto forma di illuminazione fine a vedere, ma libererà sensazioni preziose tali da provocare emozione.

Essere un light designer

Sono molteplici le competenze necessarie per realizzare un impianto di illuminazione che rispecchi i bisogni dei clienti. Saper sfruttare la luce naturale è uno di questi: è importante, infatti, sapere come reagisce la luce su determinati materiali e volumi. Bisogna tenere conto anche di eventuali riflessi indesiderati, che oltre a far venir a meno l'effetto voluto, potrebbero disturbare anche l'occhio di chi ammira il risultato.



Non è sufficiente assecondare la propria creatività, infatti è necessario avere basi tecniche e strutturali. Un light designer non finisce mai di formarsi: il suo ruolo è in continua evoluzione e richiede ottime capacità nel rimodellare la propria arte e il proprio bagaglio tecnico e pratico.

Le aree da illuminare infatti, possono essere sia interne che esterne e ogni illuminazione richiede un progetto ed uno studio a sè.



Utilizzando sia la luce naturale che quella artificiale, si ha la possibilità di donare un senso di continuità e armonia tra un ambiente interno ed esterno. Fondamentale quindi la versatilità in questo ambiente, e di assoluta importanza poi, c'è la capacità nello scegliere i materiali migliori per realizzare la propria arte, tenendo conto del modo in cui la luce verrà riflessa sui materiali scelti.

Un elemento di rilievo è saper creare un ambiente speciale studiando la luce che penetra in base alle diverse ore del giorno e seguendo le varie stagioni.



Tutto questo viene eseguito sempre tenendo conto del risparmio economico ed energetico. Una delle più efficaci diffusioni nel mondo dell'illuminazione, ad esempio, è l'utilizzo della luce led. Strumenti come faretti, lampade da terra e strip led sono ormai all’ordine di utilizzo quotidiano di questi professionisti, versatili e adatti come sono a mixarsi perfettamente con ogni ambiente e in ogni luogo, anche in quelli in cui la fonte luminosa si vuol tenere nascosta per esigenze estetiche.

