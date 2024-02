Bando lampo per il Carnevale a Foggia: “Struttureremo un mini cartellone prediligendo le periferie”

Il budget è limitato e il tempo stringe, ma l’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia non voleva rinunciare al Carnevale, anche se in formato mini, a misura di bambino.

Lo scorso 30 gennaio, la Giunta ha formalizzato l’atto di indirizzo e, in tutta fretta, il dirigente del Servizio Cultura, Giuseppe Marchitelli, ha predisposto gli atti.

Da ieri, è online il bando che scade il 5 febbraio a mezzogiorno: associazioni, cooperative, fondazioni, imprese, parrocchie e altri soggetti privati iscritti all’Albo delle associazioni o all’Albo dei fornitori che operano a Foggia, anche se aventi sede legale in Comuni diversi, potranno inviare le loro proposte progettuali.

Le manifestazioni di interesse dovranno riguardare iniziative rivolte ai più piccoli, che siano spettacoli dal vivo, di strada e attività laboratoriali, preferibilmente organizzati nelle periferie e nelle borgate, che coinvolgano almeno 30 bambini.

A disposizione ci sono 6mila euro e ogni proposta potrà essere finanziata per un importo massimo di 2mila euro.

“I tempi sono decisamente stretti, ma ci tenevamo a realizzare delle attività soprattutto per i bambini, perché il Carnevale per loro è il momento più gioioso, prediligendo le periferie – spiega ai microfoni di FoggiaToday l’assessora alla Cultura Alice Amatore -. Per farlo, non abbiamo voluto utilizzare un criterio discrezionale, ma abbiamo voluto dare la possibilità, con un avviso pubblico, almeno a tre realtà differenti, di realizzare delle attività in altrettante location diverse”.

All’assessora non sono sfuggite alcune polemiche sulla durata dell’avviso: “Al di sopra di determinate cifre, per un avviso del genere si passa in Giunta. Però, meglio farlo e tenerlo attivo per quattro giorni che non farlo proprio. A seconda delle proposte che perverranno – conclude Alice Amatore -, struttureremo un mini cartellone dedicato ai bambini per i festeggiamenti del Carnevale”.