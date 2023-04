L'unico forno a paglia ancora funzionante a Roseto Valfortore: fino a 50mila euro per rilevarlo

Il Comune di Roseto Valfortore mette a disposizione oltre 50mila euro per i lavori di ristrutturazione e arredo dell’antico forno a paglia. C’è tempo fino alle 23:59 del 15 aprile per presentare le domande di contributo.

Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per chi fosse interessato a rilevare il forno a paglia, che sarà concesso in comodato d’uso gratuito per cinque anni dalla dichiarazione di inizio attività. La destinazione d’uso dell’immobile non potrà essere mutata e l’operatore economico beneficiario del contributo dovrà effettuare attività di panificazione.

Le risorse a disposizione, pari per l’esattezza a 50.151,67 euro, rappresentano la quota residua 2021 del Fondo di sostegno ai comuni marginali.

L’amministrazione guidata dalla sindaca Lucilla Parisi ha scelto di destinare la somma all’adeguamento dei locali dell’unico forno a paglia ancora funzionante dei sette che esistevano un tempo a Roseto Valfortore.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente via Pec all’indirizzo protocollo@pec.roseto-valfortore.it. I richiedenti, tra gli altri requisiti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda devo risultare regolarmente iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Foggia.

Tra i criteri premianti per la graduatoria, l’età compresa tra i 18 e i 45 anni che darà diritto a dieci punti e la vicinanza al Comune del soggetto proponente.