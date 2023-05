Foggia Estate in Villa, spettacoli ad agosto: il Comune a caccia di proposte di artisti locali

Si concentreranno nel mese di agosto, prevalentemente in Villa, gli spettacoli proposti da artisti locali che saranno selezionati per il cartellone del Foggia Estate 2023. La procedura è già partita: l’avviso pubblico predisposto dal dirigente del Servizio Cultura, Giuseppe Marchitelli, scade alle 12 del 15 giugno.

A disposizione ci sono, complessivamente, 20mila euro per la realizzazione delle proposte progettuali che saranno selezionate, più o meno la stessa cifra impegnata inizialmente nel 2022, integrata in corso d’opera fino a quasi 26mila euro, senza contare le spese aggiuntive.

Stessa location: i commissari straordinari che gestiscono il Comune di Foggia puntano anche quest’anno sul Parco urbano Karol Wojtyla, “quale luogo centrale della città e quindi facilmente raggiungibile”, ma l’ente si riserva di stabilire, eventualmente, anche un altro luogo per determinate proposte. In linea di massima, gli eventi si svolgeranno in fondo alla Villa, prima del boschetto. L’amministrazione cerca spettacoli per tutti i gusti e per accontentare un po’ tutte le fasce d’età, compresi ragazzi e bambini, e conta di favorire anche il commercio e far girare l’economia.

Dopo le polemiche dell’anno scorso, il Comune sceglie la strada dell’avviso pubblico. In linea con la strategia sancita nel Documento unico di programmazione 2023-2025, il bando privilegia le proposte degli artisti locali. Possono partecipare i privati – associazioni, cooperative, fondazioni, ditte individuali e società, parrocchie e simili – che operano nel territorio comunale, anche se la sede legale è ubicata altrove, iscritti all’albo delle associazioni o all’albo dei fornitori del Comune di Foggia. Sono escluse le associazioni che svolgono attività di partito in qualunque forma e iniziative politiche.

Ciascun partecipante potrà presentare una sola proposta progettuale, a meno che il proponente non richieda solo il patrocinio gratuito.

Stando all’avviso pubblico, il “carattere professionale” delle forme di espressione artistica e culturale presenti sul territorio, l’originalità e l’innovazione costituiranno titoli preferenziali. L’importo massimo finanziabile per ogni proposta è di 2.500 euro.

Sarà la commissione straordinaria a decidere quali spettacoli inserire nel cartellone, dopo la verifica istruttoria del Servizio Cultura e, a proposito del ‘gradimento’, si precisa nel bando che “la valutazione e la conseguente scelta delle proposte sono lecitamente discrezionali e soggettive, trattandosi di prestazioni artistiche e di spettacolo”.

La Filiera culturale della città di Foggia, come noto, sta lavorando alacremente ad una banca dati degli operatori che potrebbe tornare utile anche in questi casi, almeno nelle aspettative del movimento ideologico orizzontale nato ai tempi del lockdown. Il censimento capillare delle persone che operano nel campo della cultura e dello spettacolo è stato inserito nel Dup. Ora la Filiera sta compilando la struttura complessa delle professionalità da ricercare tramite l’attività di rilevazione dei dati.

Intanto, compare anche la determina del concerto di Ferragosto che impegna la somma di 40.700 euro, come anticipato da FoggiaToday, per i Tiromancino, band scelta dai commissari per la festa patronale.