Nuovo gestore del Cav cercasi, fuori le associazioni impegnate nel contrasto alla violenza

L’Ambito Territoriale di Foggia ha avviato l’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento della gestione del Centro Antiviolenza ‘Carmela Morlino’ di via Matteotti.

L’appalto avrà la durata di due anni e l’importo a base di gara è pari a 187.509,21 euro, al netto dell’Iva e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’avviso pubblico redatto dalla dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione, Serafina Croce, è stato pubblicato oggi e scade alle 12 del 16 gennaio.

Il Comune di Foggia ha scelto la procedura negoziata senza bando di gara per affidare il servizio. Nelle more dell’individuazione del nuovo gestore, le attività non sono state interrotte. Alla scadenza del contratto, a dicembre, è stata autorizzata la proroga tecnica di tre mesi all’Ati composta dal Consorzio Matrix di Gragnano e dall’associazione di promozione sociale Mondo Nuovo di Lucera che gestiscono il Cav.

L’avviso è rivolto a operatori economici, vale a dire imprenditori, società e consorzi, iscritti alla Camera di Commercio per l’attività oggetto dell’appalto, con un fatturato globale di 450mila euro nel triennio 2020-2022, ed esperienza almeno quinquennale, documentata da precedenti contratti presso enti pubblici per la gestione di Centri Antiviolenza.

Non è contemplata, invece, la previsione dell’articolo 10, comma 5, della Legge regionale n. 29 del 2014, che stabilisce che i centri antiviolenza possano essere “attivati o gestiti esclusivamente da soggetti, enti, associazioni femminili, imprese sociali, operanti sul territorio regionale, che abbiano tra i propri scopi prevalenti la prevenzione e il contrasto della violenza su donne e minori”.

Anche questa volta, sono escluse le associazioni che operano nell’ambito del contrasto alla violenza di genere, e il requisito del fatturato contribuisce a tagliarle fuori.

Nel modulo allegato all’avviso, compare, però, un punto che desta qualche perplessità. L’operatore economico, al punto 5, dichiara di “aver maturato un’esperienza almeno biennale nella gestione del Centro Antiviolenza ‘Carmela Morlino’ dell’Ambito Territoriale di Foggia”, condizione di cui non si fa menzione nel capitolato prestazionale. L’offerente, ad ogni buon conto, come si legge in calce al modulo, “è tenuto a modificare i modelli nei punti in cui la dichiarazione non corrisponda alla propria situazione concreta”. Pena la falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, si procederà all’invito degli operatori in possesso dei requisiti alla successiva procedura negoziata, tramite richiesta di offerta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa).