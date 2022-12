Pnrr, 16 milioni di risorse alla Capitanata: ok a 23 progetti su servizi e infrastrutture sociali di comunità

Sono 23 i progetti ammessi a finanziamento in provincia di Foggia nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per servizi e infrastrutture sociali di comunità, a valere sulle risorse Pnrr, per un totale di oltre 16 milioni di euro. Altre 32 domande sono risultate idonee, vale a dire che rimangono in posizione utile in caso di eventuale scorrimento della graduatoria approvata dal direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Sono 8, invece, i progetti bocciati.

Ad aggiudicarsi la fetta più cospicua di fondi è l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona Castriota e Corroppoli presieduta da Tommaso Pasqua. Sono due i progetti ammessi per quasi 5 milioni di euro, prima Asp in Italia a ottenere un finanziamento del genere. A Chieuti, sarà realizzato il progetto ‘Old Sweet Home’ da 2,5 milioni di euro, che prevede un polo per la terza e la quarta età, potenziando la casa di riposo, sempre piena, attualmente da trenta posti. Sarà ampliata con altri 14 posti, di cui 3 saranno a disposizione di giovani lavoratori o ricercatori interessati ad un’esperienza di co-housing temporaneo con gli anziani, ampliando anche la rete di residenzialità. Da lì, sarà governato un sistema di assistenza domiciliare per gli anziani, utilizzando la telemedicina. Nel dettaglio, 1,4 milioni saranno destinati alla ristrutturazione e realizzazione di una nuova ala della casa di riposo, 1,1 milioni è la somma che servirà per il progetto innovativo di assistenza domiciliare agli anziani e alle persone fragili.

L’altro progetto di un polo per l’autonomia, finanziato con 2,4 milioni di euro, sarà realizzato a Poggio Imperiale dove c’è già un centro diurno per i disabili con 14 posti letto. Anche qui, è prevista una cura residenziale con l’innovazione tecnologica per la riabilitazione ai disabili e si sperimenterà l’assistenza domiciliare per le disabilità. Dall’Asp parlano di “un risultato storico che premia le capacità di gestione del presidente Tommaso Pasqua, del Cda, del direttore generale Michele Fabio Ferro, dell’intera struttura della Asp e di tutto il gruppo dei progettisti che hanno lavorato con tanto impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”. Fanno sapere che si procederà a nuove assunzioni per 17 unità presso il centro diurno ‘Cuore con le Ali’ di Poggio Imperiale (un responsabile amministrativo, un operatore amministrativo ed un educatore, un cuoco e un aiuto cuoco, due operatori ausiliari, un assistente socio-culturale e un assistente sociale, un operatore addetto all'assistenza, un educatore ed un animatore sociale, un assistente sociale/terapista, un coordinatore sociale, due operatori socio sanitari, un operatore assistente familiare) e altrettante per la casa di riposo ‘Anna Maria Zirillo’ di Chieuti (un responsabile sanitario, un fisioterapista, un medico specialista coordinatore, sette educatori, cinque Oss, un assistente sociale, uno psicologo).

Il comune della provincia di Foggia con il miglior piazzamento in graduatoria è Panni, al 100esimo posto con i lavori di completamento ed ammodernamento funzionale della struttura comunale adibita a sistema di accoglienza ed integrazione in Largo Annunziata per 110mila euro. Scorrendo la graduatoria c’è il Comune di Apricena con il progetto ‘Open space’ da 95.509,76 euro e la Teleassistenza ‘Distanti ma vicini’ per 578.650,31 euro.

La Provincia di Foggia intercetta 2 milioni di euro per il completamento e l’ampliamento del centro di seconda accoglienza dei migranti a Villa Torre Bianca. Al progetto ‘Amo il Sud’ presentato dai Comuni di Casalvecchio di Puglia (capofila) e di Castelnuovo della Daunia sono destinati 311.774 euro. Il Comune di Faeto ha proposto, invece, un intervento di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio comunale da destinare a centro polivalente per attività socio-sanitarie per 300mila euro. ‘Comunità in salute’ è il progetto del Comune di Biccari ammesso a finanziamento per 150mila euro.

Cerignola avrà la sua biblioteca di comunità con 500mila euro, mentre un milione di euro sarà impiegato per il progetto di mobilità sociale ‘Trasportabile’ che prevede il trasporto scolastico dei disabili, il trasporto ai centri riabilitativi e sociali dedicati e il trasporto sociale per persone non autosufficienti. Il Comune di San Paolo di Civitate ottiene 1 milione di euro per il progetto ‘Crescere Insieme’ che prevede la ristrutturazione, il recupero e l’allestimento degli spazi della struttura in via Macallè.

Il Comune di Volturino ha proposto interventi per il completamento del Poliambulatorio comunale quale piccolo ospedale senza pronto soccorso, servizi base, radiologia, cardiologia e ginecologia e al centro ambulatoriale vanno 300mila euro euro. Stessa somma è destinata alla ristrutturazione dell’ex centro di riabilitazione motoria di Rignano Garganico. Ammonta a 610mila euro, invece, il finanziamento ottenuto dal Comune di San Giovanni Rotondo per ‘Familiae’, un centro della famiglia e per la famiglia. Il Comune di Lesina potrà, invece, ripristinare la passerella sul lago che porta al sito archeologico di San Clemente grazie all’assegnazione di 1 milione di euro. Stessa cifra che spetta al Comune di Mattinata per il progetto 'Mattinata in Sociale', che prevede l’ampliamento e il potenziamento dei servizi sociali di comunità attraverso la ristrutturazione e il riuso degli spazi di un ex asilo da destinare all’accoglienza di persone disabili, ad un centro di consulenza anti-violenza e Caritas, e all’accoglienza di migranti e profughi di guerra.

Ammontano a 700mila euro le risorse che saranno stanziate in favore del Comune di Stornarella per il completamento delle aree sportive nella villa comunale. Si chiama ‘Volturcare’ il progetto del Comune di Volturara Appula ammesso a finanziamento per 300mila euro. Sono previsti servizi diffusi alla popolazione over 65, basati su un modello di presa in carico e di servizi innovativi, con l’impiego della diagnostica domiciliare della telemedicina, progetti di invecchiamento attivo, e un taxi sociale. ‘Centro Vip for very important people’ è il progetto del Comune di Pietramontecorvino per la gestione del centro diurno socio-educativo e riabilitativo che ottiene 300mila euro.

La proposta dell’Asp Zaccagnino, presentata in Ati con la Cooperativa Sociale Domi Group, capofila con la cooperativa San Riccardo Pampuri, ha ottenuto un finanziamento di 247.581,90 euro per potenziare i servizi rivolti alle famiglie e ai minori della Comunità 'Don Tonino Bello'. Anche qui c’è lo zampino di Tommaso Pasqua, coordinatore sociale. Il Comune di Candela avrà a disposizione 300mila euro per il completamento funzionale dei servizi all’interno della cittadella dello sport, mentre il Comune di Poggio Imperiale potrà utilizzare la stessa cifra per la riqualificazione e rifunzionalizzazione del campo sportivo.

L’Avviso era stato pubblicato a marzo. L’iniziativa rientra nella misura M5C3 del Pnrr, la cui titolarità è affidata al ministero per il Sud e la Coesione territoriale, ed era destinata ai comuni delle Aree Interne con l’obiettivo di creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento della qualità dell’offerta, agevolando la soluzione di problemi legati all’esclusione e alla marginalità sociale.