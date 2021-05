Avviso di interruzione di energia elettrica

E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia – comunica che, per lavori di adeguamento tecnologico delle apparecchiature elettriche negli impianti primari di Lucera, l’energia elettrica verrà interrotta alle forniture di media e bassa tensione:

Giovedì 13 Maggio 2021 dalle 23:00 alle 07:00 del 14 Maggio 2021

Lunedì 17 Maggio 2021 dalle 23:00 alle 07:00 del 18 Maggio 2021

Nei Comuni della Provincia di Foggia di seguito specificati, con i nominativi delle vie, in ordine alfabetico, che saranno interessate interamente dalla disalimentazione:

Comune di Biccari

CON CASTAGNA, CON MEZZANA, CON MEZZANA GRANDE, CON PANZANO, CON S LUCIA, CON S MARIA SECONDA, CON S.MAR.VULGANO, CON STERPARA, CON SUONNO, CON VULGANO

Comune di Lucera

CON ACQUASALSA *, CON ACQUASALSA *, V ADAMELLO, V AMICARELLI G., PTT AR G., V ARIOSTO L., VLE ARTIGIANATO, V ASIAGO, V ASPROMONTE, VLE AUGUSTO, PZA BACHELET V., VCO BARONE, V BARRELLA, CON BASTIA *, V BATTAGLIA N., V BATTISTI C., V BEATA M.TERESA CALC, V BEATO FASANI FA, V BELVEDERE *, CON BERARDINONE, V BOCCACCIO G., CON BORGO D'ALOIA *, V BOVIO G., V BOZZINO U., V BUCCI U. E B., V BUOZZI B., V CAIROLI F.LLI, V CAMPANILE N., V CAMPO M.V., CON CAPITOLO *, V CARDUCCI G., PZA CARMINE, V CARMINE VECCHIO, QRT CARMINE VECCHIO, CON CARMINEVECCHIO*, CON CARMINEVECCHIO*, VCO CAROPRESA, CON CARPENTIERE *, V CARPENTIERI, CON CASELLA ANTICAG, VCO CASSELLA, CON CAVALLO *, CON CENTROGALLO *, V CERVI F.LLI, CON CIAMPONE *, V CICLAMINI(DEI)*, CON CIOCCARIELLO *, CON CISTERNOLA *, CON CISTERNOLA *, V COL DI LANA, V COLOMBO C., CON COPPA ROSSA *, V CORRADO C., CON COSTA S.SEVERO*, CON COSTA S.SEVERO*, PZA CRISPI F., V CROCE B., CON CROCE PEDONE, CON CROCE PEDONE, CON CRUSTA *, CON CUPAZZO *, V CURIEL E., V DANDOLO M., V D'ANGICOURT, V D'ANGIO' C., VLE DANTE A., V DAUNI (DEI), V D'AURIA, V D'AZEGLIO M., V DE BIASE G. *, V DE CESARE R., V DE CURTIS A., V DE DEO E., V DE GASPERI A., V DE NICASTRI, V DE NICOLA E., V DE PEPPO R., V DE PEPPO S.M., V DE TROIA G., V DE VINCENTIS F., PTT DEL VECCHIO, V DELEDDA G., V DI GIOVINE E., V DI PIERNO P., PZA DI VAGNO G., V DI VITTORIO G., V DIOMEDE, V DONIZETTI G., PZA DUOMO, V EINAUDI L., V ESPOSITO L., V FEDERICO II, V FERMI E., V FERRONE L., V FILADELFIA, VPR FILADELFIA I, V FIORITTO D., V FOGGIA, V FOLLEREAU R., V FOLLIERI P., V FOLLIERO S., CON FONT.ANTICAGLIA, CON FONTANA PALAZZO, V FOSCOLO U., V FRATTAROLO L., V FRISOLI O., V GALILEI G., V GIARDINI, V GIOBERTI V., V GIOTTO, V GIOVANNI XXIII, V GRAMSCI A., V GRANDI A., V GRIECO R., CON GROTTICELLA, VLE INDUSTRIA, CON ISCHIA VITELLI*, V KENNEDY J.F., CON LA BELLA, V LA CAVA A., V LA MALFA U., V LABRIOLA A., PZA LECCE, V LEOPARDI G., V LEPORE A. E F., V LOMBARDI, V LONDRA, SS LUCERA-FOGGIA *, SP LUCERA-PIETRA *, SS LUCERA-S.SEVERO, SS LUCERA-TROIA *, CON MACCHIONE, V MACELLO, VCO MADDALENA, V MADONNA SPIGA, V MAGELLANO F., V MAGNANI ANNA, V MANARA L., V MANCINI S., CON MANTRIGLIA *, V MARCONI G., V MARTIRI RESIST., PZA MARTIRI V.FANI, V MARX C., V MAZZACCARA C., V MELCHIORRE G., CON MEZZANA GRANDE*, CON MEZZANELLE *, V MILLE, V MINERVA, V MOMMSEN T., V MONTALE E., CON MONTARATRO I *, V MONTEGRAPPA, V MONTI V., V MORANDI R., VLE MORO A., V NENNI P., V NICOLETTI A., PZA NOCELLI, CON NOCELLI *, PZA OBERDAN, V OLMO (DELL'), VLE ORAZIO, VLE ORAZIO, V ORTI, CON PALMORI *, CON PAMPANELLA *, CON PAMPANO*, CON PAMPANO*, V PAOLILLO R., CON PAPAIORIO *, CON PARCO RIGONE *, V PASCOLI G., CON PELLEGRINI *, V PELLICO S., CON PERAZZE *, CON PERAZZE *, CON PERAZZELLE *, CON PERAZZELLE *, LOC PERAZZO, CON PERCETTORE, VCO PERCETTORE, CON PERCETTORE *, V PERTINI S., V PESSINA, CON PETRAIOLO *, V PETRILLI C., V PETRUCCI A., V PIAVE, V PICCOLO F., VCO PISANELLI, PZA PITTA G., V PIZZUTO R., V POLO M., CON PONTICELLI *, CON PORCILE PALMORI, V PORTA FOGGIA, V PORTA FOGGIA, V PORTE ANTICHE, CON POSTA CARRESCIA, CON POSTA DI COLLE*, CON POZZO DEL LUPO*, CON POZZO DEL RE *, CON POZZO GAUDIO *, CON POZZO RUBINO*, V PRIGNANI C.E M., CON QUADROFICO *, V QUASIMODO S., CON QUATRARO *, CON QUATRARO *, CON REGGENTE *, CON RIPATETTA *, V ROSMINI A., CON S.ANNUNZIA *, CON S.CATERINA, PZA S.CATERINA, V S.DOMENICO, CON S.DOMENICO *, V S.FRANCESCO, PZA S.GIOVANNI, CON S.GIUSTO *, V S.LUCIA, CON S.LUCIA *, CON S.LUCIA *, CON S.MARCELLO *, VCO S.MATTEO, CON S.ROCCO *, V SABATINI A., VCO SABINI, CON SAGGESE *, PZA SALANDRA A., CON SALNITRO *, V SALVEMINI G., V SARACENI, V SAURO N., VLE SCARANO, V SCASSA, V SCHIAVONE M., CON SCHIFATA *, V SCIOSCIA M., VCO SCOPPA, CON SCORCIABOVE *, PZA SECONDO G.M., CON SEGGIO *, CON SEGGIO *, CON SEQUESTRO *, V SETTEMBRINI L., V SOPRANO G., V SORSO R., VCO SPADAFORA, V SPAGNOLETTI Z., V SPINA L., CON SPORTELLO *, V STURZO L., CON SUPPARCO *, V TACITO, V TANDOIA P., V TERLIZZI P., V TICINO, V TITO LIVIO, CON TORRE MAZZA *, V TORRETTA, V TOSCANINI A., CON TRE QUERCE *, CON TRENTATRE' *, PZA TRIBUNALI, V TURATI F., V UNGARETTI G., CON VACCARELLA *, CON VADO BICCARI *, CON VADO CUPO *, CON VADO LEONE *, V VALENTE L., CON VALLE CRUSTE *, CON VALLE CRUSTE *, PTT VIGILANTE T., V VIGLIONE E., VLE VIRGILIO, VLE VIRGILIO, V VOLTA A., V WASHINGTON, CON ZACCARA *, V ZANELLA, V ZUNICA, V ZUPPETTA L.

Comune di Pietramotecorvino

CON CIVITALE, LOC FORNELLI, LOC IOVARA, V LUCERA

Comune di San Severo

CON SABATELLA, CON SPINOSANTO, CON SPIRITO SANTO

Comune di Troia

CON CONOCCHIOLA, CON IMPANTO, CON PORTA DI FERRO, CON POSTA NOVA, CON POSTA NUOVA, CON POSTICCHIO, CON POZZO D'ALBERO, CON POZZO ORSOGNO, CON S. ANNUNZIA, RMP S. ANTONIO, CON S.GIUSTO, CON S.PAOLO

Raccomandazioni Importanti

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Informazioni utili

Per informazioni o per la segnalazione guasti potete rivolgervi al numero verde 803500 oppure scaricare l’app per smartphone gratuita “Guasti e-distribuzione”.