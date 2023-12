In Puglia saldi invernali al via il 5 gennaio

Partiranno venerdì 5 gennaio e si concluderanno il 28 febbraio 2024 i saldi invernali in Puglia.

La data di avvio è stata stabilita sulla scorta del regolamento regionale n. 14 del 29 maggio 2017 che disciplina tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie.

Il regolamento in questione stabilisce che “le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania fino al 28 febbraio”.

La Regione Puglia ricorda che gli esercenti che intendono effettuare una vendita di fine stagione o a saldo sono tenuti a darne comunicazione al Suap, almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede dell'esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.

Sfuma, dunque, l’ipotesi di posticipare l’inizio dei saldi invernali, istanza che l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci aveva portato personalmente all’attenzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, su sollecitazione delle associazioni di categoria. Presupposto fondamentale, del resto, era uno slittamento su base nazionale, sia per i franchising, sia per le città che confinano con regioni che avrebbero potuto avviare prima i saldi, penalizzando gli operatori commerciali pugliesi.