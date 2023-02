La super opera idrica da Canosa a Foggia: un intervento lungo 61 km per interconnettere i grandi adduttori d'acqua

La Giunta della Regione Puglia ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni per il progetto 'Acquedotto del Fortore, Locone e Ofanto-Opere di interconnessione-II Lotto: condotta dall?opera di disconnessione di Canosa al serbatoio di Foggia', in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

Si sblocca così un'opera attesa per interconnettere i grandi adduttori d'acqua presenti sul territorio, che prevede interventi per interconnettere lo schema idrico potabile del Fortore e quello dell?Ofanto-Locone con condutture che collegano due aree del nord della Puglia.

Attraverso l?interconnessione tra i due schemi idrici si potrà, tra l?altro, rendere possibile l?alimentazione integrativa della Capitanata con le acque dello schema Ofanto-Locone in corrispondenza del nodo idraulico di Foggia, sia a regime che in emergenza; garantire l?alimentazione dei comuni della fascia costiera sino a Bari (capoluogo compreso) con le acque dell?Acquedotto del Fortore, sia a regime sia in caso di riduzione della disponibilità idrica degli schemi Ofanto-Locone e Sele-Calore. E gestire, con minori impatti sul servizio, i 'fermo-impianto' dei potabilizzatori o le interruzioni programmate e nonsulle linee acquedottistiche.

L?intervento si estende per una lunghezza complessiva di circa 61 km,con origine da Canosa e termine nel nuovo serbatoio di Foggia, interessando il territorio di Canosa di Puglia e San Ferdinando di Puglia, (Bat), e di Cerignola, Orta Nova, Carapelle, Troia e Foggia.