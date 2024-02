Terreni sottratti all'agricoltura nel Foggiano: al loro posto pale eoliche e fotovoltaici, agrivoltaico la novità

Mentre i Monti Dauni si ribellano al deturpamento e allo sfruttamento del territorio, letteralmente invaso da impianti di energie rinnovabili, si moltiplicano le licenze rilasciate dal Consiglio dei Ministri, che ha espresso parere favorevole con valore di valutazione positiva di impatto ambientale, in merito ad alcuni progetti relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Domenica scorsa gli agricoltori di Troia avevano manifestato contro l'invasione dell'eolico e del fotovoltaico. Peggio è andata ad alcuni agricoltori di Cerignola e dei Cinque Reali, i cui terreni sono stati oggetto di esproprio per far spazio alle pale eoliche per "pubblica utilità". Altri ancora si sono arresi alla crisi cedendo alle società parecchi ettari di terreno, consentendo loro di installare pannelli fotovoltaici, agrivoltaici e pale eoliche.

Nei giorni scorsi, invece, il presidente del Consorzio Asi Agostino De Paolis, in una riunione a Palazzo di Città sullo sviluppo della zona Industriale, aveva posto l’accento anche sulla esigenza di arginare in qualche modo il consumo di suolo in corso con l’installazione di impianti per energie rinnovabili sui terreni agricoli adiacenti.

In questo scenario, dall'inizio dell'anno ad oggi, in provincia di Foggia il Consiglio dei Ministri ha autorizzato altri sei impianti, tra cui due agrivoltaici.

Gli impianti autorizzati dal CdM

In provincia di Foggia sono stati autorizzati due impianti eolici: il primo - denominato ‘Procina’ - in agro di Apricena, prevede opere di connessione situate anche nel comune di San Paolo di Civitate. Società proponente la 'Spirit s.r.l., oggi Aip 1 s.r.l'.

L’altro, composto da dieci aerogeneratori dell’altezza di 180 metri e della potenza nominale di 5,6 Mw ciascuno, con una potenza totale di 56 Mw, verrà realizzato nei comuni di Orta Nova, Ordona e Stornara in località Posta delle Canne e Mascitelli, con opere di connessione nel comune di Stornara. Società proponente è la 'Posta delle Canne s.r.l.'

E’ stato poi autorizzato un impianto fotovoltaico denominato ‘Cerro’ nel comune di San Paolo di Civitate, comprensivo di sistema di accumulo e impianto olivicolo, con relative opere di connessione. Società proponente è la 'Falck Renewables Sviluppo s.r.l.', oggi Renantis Italia s.r.l.

Sono stati poi autorizzati due impianti agrivoltaico: quello denominato ‘ASC03’ con opere di connessione alla rete elettrica e Rtn nei comuni di Ascoli Satriano, Deliceto e Candela. Società proponente è la 'LT 01 S.r.l.'

L’altro con relative opere di connessione alla Rtn, verrà realizzato nei comuni di Troia e Foggia in località Posticchio. Società proponente la ‘Te Green Dey 3 Srl’.

In ultimo, è stato autorizzato un impianto agrofotovoltaico con relative opere di connessione,, denominato ’Mezzanelle’, nei comuni di San Paolo di Civitate e di Apricena. Società proponente è la Falck Renewables Sviluppo srl, oggi Renantis Italia S.r.l.;