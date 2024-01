Tra Foggia e Manfredonia sorgeranno altri quattro impianti: due agrivoltaici, un eolico e un fotovoltaico

Nella giornata di ieri 16 gennaio il Consiglio dei Ministri ha espresso il parere favorevole, con valore di valutazione di impatto ambientale Via, in merito ai progetti relativi alla realizzazione di tre impianti eolici, per una potenza complessiva di 143 MW, e di quattro impianti agrivoltaici, per una potenza complessiva di 215,64 MW, localizzati nei territori delle regioni Puglia e Basilicata.

Per quanto riguarda la Capitanata, si tratta della realizzazione di un impianto eolico in agro di Foggia, con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale ricadenti anche nel territorio di Lucera; della realizzazione di un impianto agrivoltaico e relative opere di connessione in località Borgo Mezzanone-Macchia Rotonda a Manfredonia.

E ancora, della realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato 'Tavoliere 1' da realizzarsi nel Comune di Foggia in località 'C. Savano'-C.se de Martino e relative opere di connessione nel Comune di Manfredonia.

In ultimo della realizzazione di un impianto fotovoltaico e opere di connessione alla Rrn da realizzarsi nel comune di Foggia.