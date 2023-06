Il pullman Napoli-Foggia passa per il Gino Lisa: Air Campania accoglie le “numerose richieste”

A partire da oggi, lunedì 12 giugno, Air Campania ha istituito una fermata anche in prossimità dell’aeroporto ‘Gino Lisa’ per la linea ‘34-CE Napoli-Foggia’.

L’autobus Napoli-Avellino-Lacedonia-Candela-Foggia cambia percorso, in considerazione delle “numerose richieste pervenute ad Air Campania srl da parte di diversi stakeholders”. L’azienda ha effettuato un monitoraggio e ha deciso di variare la percorrenza dell’autobus che ora transita per l’aeroporto di Foggia.

Le corse in partenza da Napoli Metropark e dirette a Foggia effettueranno le seguenti fermate: Napoli Metropark; via Taddeo da Sessa (fermata di sola salita); via Domenico Aulisio – Tribunale (fermata di sola salita); Mercogliano, via Traversa (fermata di sola salita); Castel del Lago, piazza (fermata di discesa e salita); Lacedonia, zona industriale (fermata di discesa e salita); Candela, fronte uscita autostrada (fermata di discesa e salita); Foggia, aeroporto nuova fermata (fermata di sola discesa); viale degli Aviatori, centro commerciale Mongolfiera (fermata di sola discesa); viale Michelangelo, dopo l’incrocio con viale Ofanto (fermata di sola discesa); viale Michelangelo, biblioteca (fermata di sola discesa); via Galliani – Villa comunale (fermata di sola discesa) temporaneamente sospesa; Terminal (Stazione F.S.).

Le corse in partenza da Foggia e dirette a Napoli Metropark effettueranno le seguenti fermate: partenza da Foggia Terminal (Stazione F.S.); viale Michelangelo – biblioteca (fermata di sola salita); viale Primo Maggio (fermata di sola salita); viale degli Aviatori – centro commerciale Mongolfiera (fermata di sola salita); Foggia (Aeroporto) nuova fermata (fermata di sola salita); Candela – fronte uscita autostrada (fermata di discesa e salita); Lacedonia – Zona Industriale (fermata di discesa e salita); Castel Del Lago piazza (fermata di discesa e salita); Mercogliano via Traversa (fermata di sola discesa); Napoli Gallileo Ferraris (fermata di sola discesa); Napoli Metropark.

Il carico e lo scarico dei bagagli è consentito solo ed esclusivamente presso le fermate di Napoli, Metropark; Mercogliano, via Traversa; Castel del Lago, piazza; Lacedonia, zona Industriale; Candela, fronte uscita autostrada; Foggia, Aeroporto; Foggia, Terminal Stazione FS.