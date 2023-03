Cinque autobus elettrici a Foggia: nel piano una linea 'Airbus' per il Gino Lisa e 'Speciale' per l'Università

Cinque nuovi autobus a trazione elettrica, in linea con i principi della transizione ecologica, per l’utilizzo su altrettante linee, di cui tre esistenti e due di nuova istituzione: è questo il progetto illustrato dal Comune di Foggia al partenariato socio-economico (sindacati e associazioni di categoria) per aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

Si tratta della formalizzazione di una proposta da presentare alla Regione Puglia come istanza di ammissione alla selezione di progettualità finalizzate al rinnovo del parco automobilistico del Trasporto Pubblico Locale urbano, denominato Smart Go City Terza edizione. Por Puglia 2014-2020 Asse IV 'Energia sostenibile e qualità della vita' - Azione 4.4. Articolato il sistema ipotizzato nel piano, che prevede una nuova linea 'Airbus' di collegamento diretto tra il centro cittadino e l’aeroporto Gino Lisa.

L’altra nuova linea è quella denominata: 'Speciale Università' pensata principalmente per l’utenza studentesca per collegare tra loro tutti i poli universitari cittadini, incluse le sedi del Comune e della Provincia. Tra le linee esistenti interessate dal progetto autobus elettrici, c'è quella che riguarda la Linea 1 di collegamento tra il Terminal Bus e il nuovo Policlinico Riuniti, per la valorizzazione del nuovo centro ospedaliero, nato dall’ampliamento e dalla ristrutturazione degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Tutti e 5 gli autobus previsti nel progetto saranno dotati di strutture porta bici. con partenza prevista dal terminal Bus ubicato in zona Ferrovia, luogo di ubicazione della Velo Stazione del comune di Foggia in fase di ultimazione. Una strategia pensata per consentire una facile integrazione del Trasporto Pubblico Locale (sia su gomma, sia su rotaia) con la mobilità dolce, grazie anche ai molti chilometri di piste ciclabile oramai presenti a Foggia.

Inoltre gli autobus previsti nel progetto saranno realizzati in parte con materiali ecocompatibili (materiali riciclati/recuperati, o dotati di marchi di qualità ecologica). Il valore complessivo del progetto ammonta a circa 3milioni/100mila euro.