Ex Tozzi Sud: restano i 114 licenziamenti, ma la condotta dell'azienda è stata antisindacale

Con decreto ex articolo 28 il Tribunale del Lavoro di Foggia - così come confermato dall'avv. Maria Morelli a Foggiatoday - ha definito antisindacale la condotta della multinazionale americana G&W Electric Srl in liquidazione ed attualmente in concordato preventivo per la mancata concessione preventiva dell’informativa sulla situazione organizzativa e occupazionale.

Tuttavia, aderendo all’orientamento espresso dal Tribunale di Monza e dal Tribunale di Ancona, non ha revocato la procedura di licenziamento collettivo introdotta dall’azienda. A seguito di questa decisione, la chiusura definitiva dello stabilimento ex Tozzi Sud rappresenterebbe un dramma per tutto il territorio di Capitanata.

In una nota congiunta, Roberto D'Andrea, coordinatore del settore energetico per la Fiom-Cgil nazionale e Marco Potenza, segretario generale Fiom-Cgil di Foggia. Ufficio stampa Fiom-Cgil nazionale, dichiarano: "Ora più che mai occorre un intervento deciso del Governo e delle istituzioni per garantire la piena occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori, per non disperdere le loro competenze in un settore altamente strategico come quello della riconversione energetica. È urgente avviare nell’immediato interlocuzioni che coinvolgano nuovi soggetti industriali e finanziari, pubblici e privati, capaci di stilare un progetto di reindustrializzazione del sito foggiano nell'ambito di politiche industriali nazionali a più alto valore aggiunto e che assicurino continuità di produzioni e forniture strategiche per l’energia italiana. Per la Fiom occorre dare continuità produttiva e occupazionale allo storico sito industriale di Foggia. Per questa ragione confermiamo tutto il nostro impegno e il pieno sostegno alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori. È necessario, pertanto, un impegno concreto delle aziende committenti, del Governo e della Regione Puglia che sia finalizzato a salvaguardare quel patrimonio professionale e industriale che la città di Foggia non può assolutamente permettersi di perdere".