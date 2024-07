Rc auto in aumento del 7,10% nel Foggiano. In Puglia 182mila veicoli circolano senza assicurazione

Per i contratti sottoscritti nel mese di maggio 2024, l’indagine di Ivass - l'Istituto di vigilanza per le assicurazioni - ha rivelato che il prezzo medio della Rc auto è di 400 euro, in aumento su base annua del +6,8% in termini nominali e del +6,0% in termini reali.

In aprile la crescita nominale annua era stata pari a +7,9%; tutte le province italiane registrano incrementi di prezzo, compresi tra il +1,7% di Vibo Valentia e il +10,0% di Prato e Roma. Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 264 euro, in aumento dell’8,1% rispetto all’anno precedente e in riduzione del 45,1% rispetto allo stesso periodo del 2014;

Per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l’incremento di prezzo è dell’11%.

In provincia di Foggia è del 7.10% mentre il numero dei contratti per auto ad uso privato è di 6253. In Puglia l'aumento è del 7,6%

Un dato che si aggiunge a quello dei veicoli non assicurati nella nostra regione, ossia uno ogni 15, secondo quanto riporta l'analisi della commissione di studio Rc auto del sindacato nazionale degli agenti di assicurazioni.

Sono 182mila nel 2023, diecimila in più rispetto all'anno precedente, le auto prive di copertura assicurativa. In soldoni, il 6,3% del parco auto circolante in tutta la Puglia. L'evasione assicurativa più alta si registra in provincia di Bari, dove le auto sprovviste sono 52mila.