Il pane costa sempre di più, fino a 4 euro al kg a Foggia: "Costretti ad aumentare i prezzi"

Lievitano le bollette della corrente elettrica e del gas, sale il prezzo del carburante e inevitabilmente aumentano i prezzi dei prodotti finali. Non è esente dai rincari il pane, bene di prima necessità per antonomasia.

Come spiega Pascal Barbato, titolare dei panifici 'Paciello' a Foggia e 'Fulgaro' di San Marco in Lamis, all'aumento del costo del pane - del 25% in un mese e fino a 4 euro al chilo a Foggia - tuttavia non corrisponderebbero utili adeguati.

Nel frattempo alcuni i mulini hanno interrotto la produzione della farina per via del prezzo del grano, evidentemente troppo alto. "Preferiscono chiudere anziché rimetterci" spiega il panificatore sammarchese.