Triplo abbonamento per arrivare a Foggia: "Tutto ciò è assurdo"

Non bastavano gli annunciati rincari su luce e gas, dai primi giorni del 2022 sono giunte novità anche sui trasporti, tra rimodulazione degli abbonamenti e aumento dei prezzi dei biglietti. I disagi riguardano soprattutto i cittadini residenti nei comuni di Biccari, Faeto, Celle di San Vito e Castelluccio Valmaggiore che per lavoro o studio utilizzano i trasporti pubblici per raggiungere il capoluogo di provincia.

“Dal 3 gennaio gli abitanti del comune in cui risiedo, Castelluccio Valmaggiore, e di quelli limitrofi, sono stati colpiti da scelte aziendali oltremodo penalizzanti”, denuncia un cittadino di Castelluccio Valmaggiore, uno dei tanti pendolari della provincia. Nello specifico, secondo quanto riferisce, il Cotrap (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi) ha operato una modifica negli abbonamenti: “Per noi pendolari c’era la possibilità di usufruire di un abbonamento mensile con il quale potevamo utilizzare le due tratte disponibili, via Troia e via Lucera, quest’ultima mediante l’utilizzo del treno Lucera-Foggia. Così facendo, si riusciva a compensare la discontinuità di orario sulle due tratte sia all’andata che al ritorno”.

Tuttavia, dal 3 gennaio il Cotrap ha cancellato l’abbonamento treno+bus: “Adesso, per utilizzare il servizio via Lucera chi, come me, abita a Castelluccio è costretto a sottoscrivere un abbonamento per l’autobus che da Castelluccio arriva a Lucera e un altro per il treno che collega Lucera a Foggia”. E non è tutto. Perché per le succitate problematiche legate agli orari delle corse, servirebbe anche un abbonamento per il pullman che collega Foggia e Castelluccio Valmaggiore via Troia: "È necessaria per sopperire alla mancanza di coincidenza da Lucera a Castelluccio. Tuttavia, magrado il percorso e l'azienda siano i medesimi, per servirsi di quest'altra tratta bisogna sottoscrivere un terzo abbonamento”.

Al disagio si aggiunge anche l’aumento dei biglietti singoli, come quelli – annunciati da Ferrovie del Gargano – sui servizi ferroviari in base al nuovo contratto di servizio sottoscritto con la Regione Puglia lo scorso 30 dicembre: “La tratta via Troia ora costa 3,30 euro, mentre per arrivare Foggia utilizzando il bus e il treno il prezzo è di 3,70 euro (2,20 euro il biglietto del pullman più 1,50 il biglietto del treno, ndr). Tutto ciò comporta un aumento considerevole della spesa pro-capite. Immaginate che cosa può accadere a una famiglia con uno o più figli pendolari. Tutto ciò è assurdo”.