La Provincia fa cassa con il Tefa, bollette più salate nel Foggiano: "Questa è l'unica leva che ci è rimasta"

Nel 2024 il Tefa, tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali che i cittadini pagano insieme alla Tari, a Foggia e nei comuni della provincia passerà dal 4 al 5%. Sarà applicata, dunque, la percentuale massima.

A stabilire l’aliquota è la Provincia. La delibera del presidente Giuseppe Nobiletti è datata 28 settembre. A giustificare l’aumento è la necessità di “assicurare l’equilibrio di parte corrente”, secondo quanto messo nero su bianco dal numero uno di Palazzo Dogana nel provvedimento: “Questo Ente – si legge - ha esigenza di far fronte al minor gettito scaturente dalle minori entrate afferenti i tributi provinciali, al fine di garantire la copertura delle spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali assegnate alle province dall’ordinamento vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio”.

Negli avvisi di pagamento, inevitabilmente, la maggiorazione provinciale lieviterà, perché ammonterà al 5% del totale dell’imposta.

L’aumento “non ha senso”, secondo il predecessore di Nobiletti e sindaco di Candela Nicola Gatta, che lamenta come non sia stata convocata l’assemblea dei sindaci, organismo che l’attuale presidente della Provincia aveva promesso di ripristinare, ma che si è riunito solo a luglio per il Bilancio. Il provvedimento è stato solo trasmesso ai Comuni.

Dai Monti Dauni arriva per primo il rimbrotto dell’avversario alle ultime elezioni del presidente garganico: “Saremo costretti a trasformarci in esattori per la Provincia di Foggia e a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, già sin troppo colpiti dal carovita”. Sono i Comuni a riscuotere la tariffa.

Secondo i suoi calcoli, nelle casse della Provincia arriveranno circa 500-600mila euro in più, destinati teoricamente all’esercizio delle funzioni di interesse provinciale in materia di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi e delle emissioni, e tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

Ci pensa Rino Pezzano, eletto in quella che era stata la lista di Nicola Gatta, ‘Per la Capitanata’, a farne un argomento di opposizione in Consiglio provinciale. Anche lui stigmatizza il mancato coinvolgimento di quell'Assemblea dei Sindaci che Nobiletti “prometteva in pompa magna di far tornare a nuova vita”.

Solo miagolii per il presidente della Provincia di Foggia, che non si scompone più di tanto: “L’aumento del Tefa – conferma Nobiletti – si è reso necessario perché abbiamo entrate minori quest’anno legate al Canone Unico, quasi azzerato, alla riduzione del gettito di Ipt (imposta provinciale di trascrizione) e Rc Auto, vista la contrazione del settore automotive. Nel 2023 non sono entrati 8 milioni. Il Tefa è l’unico che ci dà una certa garanzia di entrate”.

Anche lui rileva come non si parla di grandi cifre: “Sono 700mila euro divisi per 61 comuni. Sulle tasche delle famiglie può pesare pochi euro, però ci permette di evitare una contrazione dei servizi, come le strade e le scuole, dove siamo in grande difficoltà. Sulla spesa ordinaria, peraltro, la nuova Finanziaria del Governo di centrodestra prevede un taglio di altri 100 milioni di euro per le Province. E noi sulla manutenzione straordinaria delle scuole che soldi mettiamo?”.

L’impatto sui contribuenti, insiste, sarà “minimo”: “Sulle famiglie non inciderà in maniera così pesante come hanno lasciato intendere. L’aumento dovrebbe aggirarsi tra i tre e i cinque euro all’anno, ma con questo piccolo aumento cerchiamo di mantenere invariati i servizi, perché non ce la facciamo, le Province sono al collasso. L’unica leva che ci è rimasta è questa”.