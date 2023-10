Sindacati contro Ataf: "Tagli di 300 euro agli stipendi, ma aumenta la spesa in altri settori"

Chiedono la convocazione urgente di un tavolo istituzionale le segreterie dei sindacati Filt-Cgil, Uiltrasporti e Faisa-Confail. Oggetto della questione è la adozione del nuovo Organigramma aziendale di Ataf.

Le sigle lamentano la volontà della Dirigenza di "procedere in maniera unilaterale" sull'adozione che comporterebbe "importanti ricadute sui lavoratori in termini di inquadramento professionale ed economico".

"Pare alle scriventi che l’Organigramma proposto sia il frutto di conciliazioni in sede sindacale che l’azienda ha comunicato di voler effettuare con dei lavoratori, nonostante i ricorsi in tribunale abbiano avuto esito favorevole per l’azienda, anziché esigenza di una più confacente e funzionale organizzazione di lavoro aziendale, peraltro bypassando il regolamento di avanzamento e promozioni vigente in azienda", riferiscono le segreterie aziendali e territoriali.

Le sigle avanzano un'altra problematica, quella relativa alla disdetta dell'accordo di secondo livello - al momento in proroga fino al prossimo 31 dicembre - che determinerebbe una decurtazione degli stipendi dei dipendenti di circa 300 euro mensili, "in quanto dichiarato insostenibile economicamente dall'azienda".

Si contesta, però, il contestuale aumento della spesa in altri settori "senza un confronto di merito sul reale fabbisogno di tale impegno economico", si legge ancora nella nota. I sindacati ritengono, pertanto, che la questione venga affrontata a Palazzo di Città con il coinvolgimento della nuova Amministrazione Comunale, socio unico di maggioranza e quindi proprietario di Ataf. "Invitiamo l’Azienda Ataf a non procedere in scelte e decisioni unilaterali che paleserebbero un evidente atteggiamento antisindacale e nel contempo chiediamo alla proprietà di Ataf S.p.A. di attivarsi immediatamente verso i vertici aziendali per bloccare qualunque iniziativa unilaterale", concludono.