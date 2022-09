Ataf Foggia, i sindacati proclamano lo stato di agitazione: "Quadro economico-finanziario è preoccupante"

Ataf Foggia: i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Confail hanno proclamato lo stato di agitazone. In una nota diramata nella giornata di ieri, i sindacati manifestano la forte preoccupazione "per la situazione di stallo inerente il quadro economico-finanziario e gestionale aziendale", giunto in seguito all'incontro avvenuto nella giornata di mercoledì scorso con l'Amministratore unico di Ataf il quale ha comunicato che non potrà tenere fede al riconoscimento della perdita di chance agli ex part-time e che non potrà accogliere nessuna delle richieste economiche e organizzative riguardanti il personale, formulate dai sindacati.

C'è poi il problema relativo ai mezzi. In base alle normative vigenti del Trasporto pubblico locale, entro il 31 dicembre 2022 - al netto di eventuali proroghe da parte del Governo - dovranno essere dismessi i mezzi Euro 2: "Considerato che Ataf ne possiede 17, l'azienda potrebbe non garantire la totalità del servizio di trasporto".

Per questo, le sigle sindacali chiedono un incontro urgente al Commissario Prefettizio, congiuntamente all'Amminiostratore Unico e alla Tecnostruttura dell'Ataf "al fine di ottenere risposte certe sul reale quadro economico-finanziario aziendale, sul futuro di ataf, sulla situazione organico, sulle vertenze inoltrate dai lavoratori e sul parco mezzi, al fine di scongiurare possibili azioni di lotta sindacale che si ripercuoterebbero inevitabilmente sugli incolpevoli cittadini foggiani".

Da qui, la proclamazione dello stato di agistazione del personale "con la contestuale attivazione delle procedure di raffreddamento stabilite dalla Commissione di Garanzia in attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali".