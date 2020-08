Ataf, dal 1° settembre al via con gli abbonamenti scolastici

A partire dal prossimo martedì 1 settembre, avrà inizio la vendita degli abbonamenti scolastici per l’anno scolastico 2020/2021, presso la biglietteria Ataf situata al Terminal Bus di piazza On. Vincenzo Russo. Gli utenti potranno presentarsi agli sportelli di mattina dalle ore 8.00 alle 12.30 (sabato compreso) e il pomeriggio (dal lunedì al venerdì) dalle 15.30 alle 19.00.

Per il rilascio degli abbonamenti, sarà necessario compilare la richiesta (disponibile sia in biglietteria sia sul sito Ataf e portare con sé il badge, per gli studenti che ne siano già in possesso. Gli altri dovranno portare con sé una fototessera, per ottenerlo contestualmente alla scelta dell’abbonamento.

Infine, bisognerà allegare certificato di iscrizione all’istituto scolastico oppure fotocopia del bollettino che attesta il pagamento delle tasse scolastiche.

Le famiglie foggiane potranno utilizzare i voucher forniti da Ataf SpA per il ristoro degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico, non utilizzati a seguito dell’emergenza Covid, nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 17 maggio scorsi. Le richieste parziali di rimborso possono essere presentate già dal 1 agosto e senza limite di scadenza, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30, compilando i moduli che si trovano in biglietteria o sul sito ataf.fg.it nella sezione ‘News traffico’.