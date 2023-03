Ataf cerca autisti: parte il concorso per la formazione di una graduatoria per le assunzioni

L?Ataf, società del trasporto pubblico locale completamente partecipata dal Comune di Foggia, ha pubblicato un avviso di selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l?assunzione di conducenti di autobus con profilo professionale di ?operatore di esercizio? con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il bando è disponibile sul sito dell?azienda.

I candidati, tra gli altri requisiti, devono avere più di 21 anni, limite di età stabilito in relazione alla natura delle mansioni del particolare profilo professionale messo a concorso, essere in possesso della patente D o D+E in corso di validità, con un residuo di punti non inferiore a 10 punti, e del Certificato di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.

La scadenza per presentare la domanda di ammissione è fissata alle 12 del 14 aprile 2023. Dopo quella data, sarà nominata la Commissione esaminatrice composta da tre membri che verificherà le domande e il possesso dei requisiti e si occuperà di stabilire il contenuto e le modalità di espletamento delle prove.

È prevista una preselezione effettuata da una società esterna e consisterà nella somministrazione di test a risposta multipla. Ai candidati saranno sottoposti quesiti sulla conoscenza del Codice della strada e del funzionamento degli autobus. I primi 200 candidati in ordine di punteggio saranno ammessi alle prove concorsuali successive, che consisteranno in una prova orale e in una pratica di guida.

La graduatoria finale di merito avrà validità di 3 anni. Già dopo l?approvazione della pianta organica, Ataf conta di procedere alle prime assunzioni, per poi pescare dalla graduatoria nei successivi anni, in caso di necessità.

La società aveva rappresentato già da tempo le criticità legate alla carenza di operatori di esercizio all?interno del proprio organico, professionalità specifiche necessarie all?espletamento del servizio di trasporto pubblico locale. A dicembre del 2021, prima ancora della nomina di Vincenzo Laudiero in qualità di amministratore unico, la commissione straordinaria aveva autorizzato possibili reclutamenti futuri per le società partecipate che gestiscono servizi pubblici essenziali, pur in presenza di squilibri gestionali e risultati di esercizio negativi, ma sempre nel rispetto del contenimento dei costi.

Un anno fa, secondo quanto riportato nelle delibere dei commissari, l?organico complessivo di Ataf contava 198 unità, di cui 134 per il servizio di Tpl. A fronte delle 124 necessarie, si registravano difficoltà di turnazione con il ricorso, considerate le assenze di varia natura, a straordinari su base volontaria. Una delle tre unità in forza all?ufficio biglietteria era stato inserito nella turnazione di guida proprio per cercare di ridurre il ricorso agli straordinari. All?epoca la società aveva comunicato che nei mesi a venire sarebbero andati in pensione 6 operatori di esercizio.