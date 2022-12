Arrivano i rinforzi al Comune di Foggia, assunti quattro nuovi dirigenti

Sono stati firmati oggi dalla triade composta da Marilisa Magno, Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande, i decreti commissariali di attribuzione dell’incarico ai tre nuovi dirigenti assunti tramite concorso a tempo pieno e indeterminato.

Si tratta dell’avvocato Angela Paradiso che dirigerà l’Unità di Staff dell’Avvocatura Civica, vale a dire il Servizio Amministrativo Legale; dell’ingegnere Saverio Pio Longo, dirigente dell’Area Ambiente e Sicurezza che comprende, tra le altre cose, verde pubblico e igiene urbana, randagismo, pubblica illuminazione e fogna; e di Serafina Croce, dirigente dell’Area Servizi alla Persona, che comprende i Servizi Sociali, la Pubblica Istruzione, asilo nido, scuole dell’infanzia e le Politiche Giovanili. Entrano in servizio dal 31 dicembre.

Per il Servizio Ambiente erano arrivate 54 domande ed erano stati ammessi 35 candidati, per la copertura del posto da dirigente avvocato erano stati ammessi, invece, 10 candidati su 19 domande, e per i Servizi Sociali solo 14 domande su 42 rispettavano il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Oltre ai rinforzi previsti dal Piano triennale del Fabbisogno e dal piano assunzionale 2022, arriva un altro dirigente, assunto in questo caso a tempo determinato e pieno con incarico a contratto ex articolo 110 del Tuel. Maria Concetta Valentino, assegnata all’Area Affari Generali, ha rassegnato, infatti, le dimissioni volontarie dall’incarico di tre anni conferitole nel 2020, in quanto vincitrice di concorso pubblico presso altra amministrazione. La commissione straordinaria, allora, ha scelto di contattare un altro candidato alla selezione pubblica dell’epoca, nella rosa dei nominativi che la commissione esaminatrice aveva giudicato più idonei a ricoprire l’incarico di dirigente dei Servizi Ufficio Partecipate, Gabinetto, Servizi Demografici, Messi notificatori e tipografico, Ufficio Leva e elettorale. Sarà Giuseppe Marchitelli ad assumere l’incarico dal 2 gennaio al 30 novembre 2023, completando il periodo residuo oggetto della procedura selettiva.

La tecnostruttura del Comune di Foggia ora conterà 10 dirigenti con Carlo Dicesare (Area Finanziaria e Fiscalità Locale), Francesco Paolo Affatato (Area Lavori Pubblici e Patrimonio), Concetta Zuccarino (Area Urbanistica e Sviluppo Economico), Romeo Delle Noci (Polizia Locale), Silvana Salvemini (Area Amministrativa) e il segretario generale Maria Giuseppina D’Ambrosio (Area Servizi alla Persona).

Prosegue, intanto, il reclutamento di personale: tra le ultime procedure, i commissari hanno attinto dalla graduatoria del Comune di Troia, assumendo a tempo indeterminato e pieno con profilo di istruttore direttivo tecnico categoria D due unità da assegnare alle Politiche Abitative e una unità con profilo di Istruttore Direttivo Contabile categoria D da destinare a finalità di potenziamento e sviluppo delle politiche sociali, a valere sulle risorse aggiuntive del Fondo di Solidarietà Comunale.