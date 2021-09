Da San Severo a Foggia per un posto in Comune: i primi ad essere assunti saranno gli idonei della graduatoria del concorso bandito da Miglio

Saranno gli idonei del concorso pubblico per esami indetto dal Comune di San Severo con determinazione dirigenziale del 21 aprile per la copertura di quattro posti di 'Istruttore Amministrativo' categoia C posizione economica C1, a beneficiare della scelta del commissario di Foggia Marilisa Magno di utilizzare lo scorrimento delle graduatorie concorsuali di altri enti, contrariamente al piano di fabbisogno del personale approvato a marzo dall'ultima giunta politica.

Per l'assunzione di 11 unità, il Comune di Foggia si riserva infatti la possibilità di assumere gli idonei della graduatoria del concorso pubblico per esami indetto dal Comune di San Severo. E’ quanto riporta l’accordo sottoscritto dai due segretari comunali di Foggia Gianluigi Caso e di San Severo Luigi Tenore.

La graduatoria della Città dell'Alto Tavoliere - ancora in corso di validità - era stata approvata con determinazione dirigenziale del 9 febbraio 2021.

Nell'accordo - che iguarda unicamente la procedura di selezione del personale - è stabilito anche che l'utilizzazione della graduatoria da parte del Comune di Foggia avverrà a seguito di richiesta formale inoltrata al Comune di San Severo solo dopo aver attivato le procedure di mobilità previste ex art. 30 comma 2 bis ed ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Foggia manifestato espressamente dal candidato idoneo all'uopo avvertito, non pregiudicherà in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo. In caso di accettazione della proposta di contratto, l’Ente e il candidato risultato idoneo, tassativamente dopo la conclusione con esito negativo delle procedure di mobilità previste ex art. 30 comma 2 bis ed ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ove applicabile, procederanno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in base alla normativa vigente.

Si ricorderà che con deliberazione del commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale, il 15 luglio Marilisa Magno ha determinato il fabbisogno per il triennio 2021/2023 del personale dipendente deliberando la copertura di 11 posti vacanti in pianta organica di “Istruttore Amministrativo” cat. C, posizione economica C1 e che il Comune di San Severo, con determinazione dirigenziale del 9 febbraio relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 4 posti di ‘Istruttore Amministrativo’ categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato, ha approvato la graduatoria di merito dei candidati, mentre con determinazione dirigenziale del 9 aprile quella di scorrimento.

La graduatoria approvata dal Comune di San Severo, oltre ai quattro vincitori assunti a tempo pieno ed indeterminato ed ai venticinque idonei assunti a tempo indeterminato e part-time (20 ore), già immessi in servizio dal Comune che ha bandito il concorso, riporta ancora 41 candidati risultati idonei.