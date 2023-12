Foggia, 17 nuove assunzioni e 21 stabilizzazioni in Amiu: "Qui stesso impegno che mettiamo a Bari"

Il CdA di Amiu Puglia spa, nel corso della seduta di oggi, ha complessivamente deliberato 80 stabilizzazioni e 20 nuove assunzioni, per le unità operative di Bari e di Foggia. Nel capoluogo dauno, dal primo gennaio, 19 operatori J e due autisti di III livello vedranno trasformato il proprio contratto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato. Inoltre, entro gennaio 2024 sono previste le assunzioni di 17 operatori livello J e di tre autisti di III livello.

"L’Azienda ha fatto grandissimi sforzi per ottenere questo risultato, che premia l’impegno e la professionalità delle nostre operatrici e dei nostri operatori” dichiara il presidente di Amiu Puglia spa, Paolo Pate. “Si tratta di una bella notizia che riguarda indistintamente le nostre due Unità operative, un bel finale d’anno, in una situazione complessa. Stiamo lavorando tutti quanti insieme per superare le tante difficoltà e soprattutto per far sì che Amiu Puglia possa essere l’azienda dei baresi e dei foggiani, tutti insieme. Il messaggio che stiamo lanciando e al quale teniamo particolarmente è che per noi Amiu Puglia è un’unica realtà, impegnata alla stessa maniera sia per Bari che per Foggia”.