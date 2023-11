Polizia locale rafforza la presenza tra le strade di Foggia: 21 agenti assunti a tempo pieno

Una prima immediata risposta alle carenze di organico da più parti manifestate in questi mesi: è questo il senso del provvedimento assunto con determina dirigenziale del dirigente, Giuseppe Marchitelli, pubblicato oggi all’Albo Pretorio del Comune di Foggia, su sollecitazione della neo sindaca Episcopo.

“Questo provvedimento è una celere risposta alle richieste della città in termini di controllo del territorio. Parliamo di un primo, iniziale passo verso un programma di implementazione dei servizi di sicurezza generale volto a migliorare le condizioni di vivibilità delle nostre concittadine e dei nostri concittadini come previsto dal programma elettorale della coalizione del campo largo progressista”.

Si tratta dell’assunzione a tempo pieno, a far data dal 1° dicembre, di 21 agenti di Polizia Locale, già presenti in organico ma con contratti part-time che ora passeranno a tempo pieno, per dare maggiore forza al corpo e rispondere meglio alle esigenze di sicurezza ed efficienza dei servizi in città.

Si tratta della trasformazione di contratti in essere che trova copertura negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2023-2025 e che erano già inseriti negli atti di programmazione relativi al Piano delle assunzioni predisposti dalla commissione straordinaria.

I 21 istruttori di Polizia Locale che passeranno full-time erano stati assunti nel 2022, attraverso l’utilizzo dello scorrimento delle graduatorie concorsuali di altri enti.