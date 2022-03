Buone notizie per gli infermieri vincitori di concorso: saranno assunti tutti entro la prossima settimana

Buone notizie per i 556 infermieri vincitori del concorso indetto dalla Regione Puglia. L'assessore alla Sanità Rocco Palese intorno alle 20 di oggi 15 marzo ha reso noto che verranno assunti tutti. 296 sanitari saranno chiamati secondo l'ordine di graduatoria e preferenza di luogo di lavoro manifestata in occasione della presentazione delle candidature. 270 risultavano già in servizio presso le aziende sanitarie pubbliche. Le aziende sanitarie stanno provvedendo a contattare tutti i vincitori, da assumere nei limiti del fabbisogno messo a bando. "La Regione conta di concludere le procedure assunzionali entro la prossima settimana” conclude Palese.