Associazioni studentesche divise sulle revoche: Area Nuova si spacca, Azione Universitaria con il rettore

La componente di Area Medica dell’Associazione studentesca Area Nuova dell’Università di Foggia si dissocia dalle dichiarazioni di quei rappresentanti degli studenti della stessa associazione che avevano espresso “profondo disappunto e amarezza” per le recenti decisioni del rettore riguardo la sostituzione della prorettrice e la revoca delle deleghe a quattro docenti.

“Non siamo contro la governance universitaria, attendiamo approfondimenti e, nel frattempo, ci discostiamo dalle comunicazioni rese”, scrivono da Area Nuova Medicina, chiarendo la posizione della componente dell’associazione in merito agli ultimi eventi.

Il rettore Lorenzo Lo Muzio ha conferito l'incarico di prorettore vicario a Francesca Cangelli, professore ordinario di Diritto Amministrativo, dopo la revoca della carica alla professoressa Milena Sinigaglia per “il venir meno del rapporto fiduciario”.

Con la stessa motivazione sono state revocate le deleghe rettorali alle professoresse Mariangela Caroprese (placement), Valentina Cuocci (riservatezza, trasparenza e anticorruzione), Daniela Dato (orientamento) e Anna Grazia Lopez (formazione in ambito penitenziario).

“Questa mattina è stato diffuso a mezzo stampa un comunicato a firma dell’intera componente studentesca, con una dura presa di posizione nei confronti del Rettore e di tutta la governance dell’Università di Foggia – scrivono da Area Nuova Medicina - Area Medica prende la distanza dalle critiche mosse nei confronti del Magnifico. La scelta del prorettore avviene puramente su base fiduciaria, di conseguenza non spetta a noi studenti esprimere un parere sulla scelta di sollevare la prof.ssa Milena Sinigalia dall’incarico. Rispetto ai nostri colleghi, è impossibile una presa di posizione unilaterale senza un confronto aperto e costruttivo con il Magnifico, per comprendere innanzitutto le dinamiche e le reali ed attuali motivazioni e continuare a programmare insieme il futuro della nostra università”.

Azione Universitaria Foggia rinnova la sua fiducia al rettore. Il presidente dell’associazione studentesca e consigliere del Dipartimento di Studi Umanistici Vincenzo Catalano, anche a nome dei “tanti studenti ascoltati”, manifesta piena fiducia nei suo confronti.

“Siamo a sua disposizione per un dialogo proficuo e costruttivo relativamente alle scelte che riguardano le studentesse e gli studenti – afferma Catalano - Ci lascia perplessi la presa di posizione di altri rappresentanti che, unilateralmente, entrano nel merito delle scelte di politica universitaria adottate legittimamente dal Magnifico Rettore. Pertanto, invitiamo le altre associazioni a unirsi a noi per rappresentare al Magnifico Rettore i veri bisogni degli studenti: disponibilità di aule, facilità di spostamento nella città, mensa universitaria, e altri ancora. Azione Universitaria è da sempre dalla parte degli studenti e vuole dare un contributo a tutte le iniziative che portino giovamento alla comunità studentesca. Cogliamo questa occasione – conclude il presidente di Azione Universitaria Foggia - per augurare un buon lavoro alla prof.ssa Francesca Cangelli, che siamo certi saprà supportare il Magnifico Rettore nel ristabilire un clima di serenità all’interno della nostra Università”.