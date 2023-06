Dopo 18 anni il Comune rivuole l'immobile, associazione si oppone: "Per i ragazzi disabili spostarsi è un problema"

“Le cose da rimettere a posto nella città sono davvero tante”. Furono le parole del Commissario Prefettizio Vincenzo Cardellicchio al termine di un incontro pubblico. Il riferimento era all’Accademia di Belle Arti per il quale il contratto in essere da vent’anni per l'utilizzazione dell'immobile di Corso Garibaldi “va rimesso in ordine, un po’ come tutte le cose del Comune di Foggia”. Quella di Corso Garibaldi, però, è solo una delle tante strutture di proprietà dell’Ente, che nel corso degli anni sono state affidate a terzi e sulle quali adesso Palazzo di Città vuole rimettere tutto in ordine.

Nel novero rientra anche l'immobile di via Cavalcanti, al quartiere Cep, che ospita le attività dell’associazione di volontariato ‘Nuovo Impegno’, presieduta da Concetta Neglia. L’associazione si occupa di disabilità e di inclusione. Gli ospiti della struttura, infatti, seguiti dagli educatori, hanno la possibilità di relazionare tra loro, nonché di testare la propria autosufficienza attraverso l’apprendimento di un mestiere in uno dei tanti laboratori organizzati dall’associazione, come 'Mani in pasta', il progetto dedicato a dieci ragazzi disabili per la realizzazione di una pasticceria sociale.

Tuttavia, lo scorso 6 maggio, alla associazione è pervenuta una comunicazione da Palazzo di Città a firma dell'architetto Maria Tina Morra (Coordinatrice del Servizio Patrimonio del Comune) di avvio del procedimento finalizzato al rientro dell'immobile nella disponibilità dell'Ente. Nella missiva si fa presente che in data 19 giugno, personale del Servizio Patrimonio, Lavori Pubblici e Polizia Municipale, avrebbero provveduto a effettuare l'accesso ai locali e disporre il distacco delle utenze e di tutte le altre azioni necessarie al rientro in possesso dell'immobile.“È stato già effettuato un sopralluogo la scorsa settimana”, spiega a FoggiaToday l’avvocata Maria Eugenia Di Carlo, referente dell’associazione, che nel frattempo ha ottenuto una proroga di circa venti giorni, a partire dal 19 giugno.

Evidentemente, la decisione del Comune scaturisce proprio dalla necessità di rimettere in ordine i termini relativi all'utilizzo delle strutture di sua proprietà. L'associazione gestisce l'immobile dal marzo del 2005, quando fu sottoscritto un contratto di concessione in comodato d'uso gratuito di 5 anni: «Dalle verifiche condotte da questo Servizio - si legge nella missiva del Comune - sembrerebbe non sussistere atto di rinnovo o proroga del citato contratto». Già nel gennaio del 2016, il settore Patrimonio del Comune, attraverso una ordinanza dirigenziale, intimò alla presidente dell'associazione il rilascio dell'immobile che sarebbe servito a sistemare provvisoriamente alcuni nuclei familiari sottoposti a procedure di sfratto. In quel caso, si propose il trasferimento della sede dell'associazione nel plesso dismesso della scuola 'De Amicis Altamura' in via Petrucci, "ma tale soluzione non è stata ritenuta idonea dall'interessata".

«L'ordinanza di rilascio riguarda un bene appartenente al patrimonio disponibile comunale e non può essere oggetto di ordinanza amministrativa di rilascio. La giurisprudenza ha chiarito che, in questi casi, l'autorità amministrativa adotta un atto nullo poiché emesso in difetto assoluto di attribuzione, potendo, solo in presenza di un bene demaniale (art. 823 c.c.), utilizzare il potere di autotutela. Pertanto l'ordinanza è nulla», dichiarò nelle controdeduzioni la presidente dell'associazione, citando le sentenze del Tar Molise, Tar Lecce e del Consiglio di Stato. Inoltre, la Neglia contestò anche la violazione della normativa sulla comunicazione di avvio del procedimento.

Sette anni e mezzo dopo l'Ordinanza dirigenziale, è arrivata la nuova comunicazione del Comune: "Parliamo di una struttura molto grande, con diversi macchinari che i ragazzi utilizzano per i laboratori”, evidenzia l’avvocata Di Carlo, portavoce della preoccupazione crescente sia tra gli operatori che tra le famiglie dei ragazzi: “Sono molto dispiaciuti, frequentano l’associazione da anni dalla mattina fino alle 16. Per loro è come una scuola. Parliamo di ragazzi che abitano nel quartiere. Doversi trasferire comporterebbe loro più di un disagio". Per tacere delle problematiche di natura economica: "In molti casi le famiglie non dispongono delle risorse per poterli eventualmente mandare altrove. Ma ci sono anche ragazzi che sono orfani di entrambi i genitori”.

E sono proprio questi disagi che l’avvocata intende palesare ai Commissari e al Prefetto, anche se i tentativi di interlocuzione fin qui effettuati non hanno prodotto alcun riscontro. Nella nuova lettera di controdeduzioni, infatti, l'avvocata ha ribadito le eccezioni mosse già sette anni fa, citando nuovamente le precedenti sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato, nonché lamentando la violazione della normativa sulla comunicazione di avvio del procedimento: «[...] Si precisa che, l'avviso deve essere preceduto dall'adozione del procedimento per consentire all'amministrazione di valutare le eventuali controdeduzioni e pertanto di decidere. Nel caso in cui l'avviso viene dato dopo la decisione, perde completamente il suo scopo. In questo caso si verifica il rispetto dal punto di vista formale della norma di garanzia, ma non sostanziale».

L'avvocata fa leva anche sui risvolti sociali che il rilascio della struttura potrebbe cagionare, oltre che sugli sforzi economici profusi dalla presidente Neglia per la rimessa a nuovo dell'immobile che "al momento della consegna era una discarica a cielo aperto", oltre che per l'acquisto dei materiali finalizzati ai laboratori per gli ospiti: "Cercherò nuovamente di avere un colloquio con il Comune e il Prefetto. Non conosciamo le intenzioni dell’Ente, che ci ha comunicato solo di lasciare i locali. Noi vorremmo rimanere per dare la possibilità ai ragazzi di proseguire le loro attività, non chiediamo altro”. ha concluso la Di Carlo.