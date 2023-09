Premiata agenzia assicurativa foggiana: ennesimo riconoscimento per Cera e Colucci

E' di Foggia l'agenzia assicurativa 'Unipolsai omniassicurafoggia' che per obiettivi raggiunti e qualità, ha lavorato meglio con tutte le filiali di Bper del distretto Campania, Puglia e Basilicata. Si tratta dell'ennesimo successo dell'agenzia di Raffaele Cera e Giancarlo Colucci, top performer nei rapporti con la banca.

Una notizia incoraggiante per la città, dove malgrado le numerose difficoltà, diverse aziende si mettono in luce con risultati importantissimi: "Entusiasmo, competenza e pianificazione sono alla base del nostro lavoro quotidiano" spiegano Cera e Colucci.

L’agenzia riflette perfettamente la via tracciata dalla direzione Unipolsai che intende estendere ai suoi oltre 5 milioni clienti servizi innovativi, tra i quali il noleggio a lungo termine tramite la controllata 'Unipolrental', di cui la 'Omniassicurafoggia' è una delle agenzie focal point maggiormente coinvolte.

Anche l’Unipolmove, che ha di fatto tolto il monopolio al Telepass. In più è forte il rapporto di collaborazione con Bper banca in termini di 'Bancassurance ed Assurbanca in cui l’agenzia si è distinta in termini non solo numerici ma soprattutto consulenziali.