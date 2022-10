Asp Zaccagnino senza presidente da 7 mesi. Sindaco a Emiliano: "Il tempo è scaduto"

Da sette mesi la Asl Zaccagnino non ha ancora un CdA per la mancata nomina del presidente, "ma, soprattutto, senza che si siano esternate, qualora non formalizzate, da parte della Regione Puglia, le motivazioni per cui la Zaccagnino debba rimanere commissariata, nonostante la stessa Regione, con nota del 01/06/2021, acquisita al n. 5718/2021 di questo protocollo generale, avesse sollecitato l’avvio delle procedure per la nomina del nuovo CdA della Asp" evidenzia in una nota inviata nei giorni scorsi al presidente Michele Emiliano e all'assessorato al #Welfare della Regione Puglia, dal sindaco di San Nicandro Garganico.

Una nota di forte disappunto per l'ormai cronico ritardo. "Il 7 marzo scorso, riprendendo l'invito formale della Regione Puglia e a seguito delle indicazioni del Consiglio comunale, ho provveduto alla nomina dei tre rappresentanti del Comune in seno al CdA; lo stesso fece il vescovo di San Severo il 10 marzo con la nomina del suo delegato. Da allora, un susseguirsi di temporeggiamenti, scaricabarile, dinieghi, appunti, commenti, dicerie che non portano mai nulla di buono e che hanno consentito alla Zaccagnino soltanto di restare commissariata, senza un motivo ancorché valido, mentre si presentano sempre più situazioni anche delicate, che andrebbero gestite da un legittimo CdA" sottolinea Matteo Vocale.

Il primo cittadino aggiunge: "Questo stato di cose mortifica, come mai accaduto nella storia, la Asp Zaccagnino e la città di San Nicandro Garganico che meritano attenzione e dignità. E, da sindaco, non posso tollerare che il mio territorio venga messo "sotto i piedi". Il tempo è scaduto e i sannicandresi non hanno l'anello al naso".

E nella nota sottolinea: "Appare davvero singolare, irrituale, fuori da ogni logica, questa “attesa” ormai biblica, considerate le urgenze che si pongono per l’amministrazione di quell’Ente, a partire dall’evolvere di alcuni contenziosi i cui esiti recenti destano serie preoccupazioni. Nonostante i tentativi di chiedere tempi, proporre nomi, sollecitare interventi per le vie brevi, da parte mia e degli amministratori che mi collaborano, ad oggi dobbiamo concludere che veniamo ignorati. La cittadinanza che rappresento guarda contrariata questo “fenomeno” che si sta verificando in quell’Ente e attribuisce a questa Amministrazione, ormai platealmente, una presunta debolezza politica che lo scrivente non ha alcuna intenzione di attribuirsi. Questa situazione sta mortificando la Zaccagnino e la città di San Nicandro Garganico, prima ancora delle persone – professionisti seri, generosi e onesti – a cui ho chiesto disponibilità per amministrare quell’Ente secondo i dettami normativi che ad esso si riferiscono".

Il sindaco di San Nicandro Garganico conclude: "Vi comunico che non potremo restare ancora proni e silenti ad una situazione che ormai ha dell’inverosimile e, qualora anche questa missiva dovesse cadere nell’indifferenza finora dimostrata, interpretando altresì i forti e politicamente trasversali malumori di questo territorio, non ci resterà che tentare la strada mediatica e l’azione di protesta per essere ascoltati e per vedere riconosciuta al territorio di San Nicandro Garganico e alla Asp Zaccagnino l’importanza e la dignità che meritano".