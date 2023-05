Arriva sul Gargano l'Ard discount: i primi due supermercati a San Marco in Lamis e a Vieste

Tre nuove aperture Ard Discount in una sola settimana in Puglia. Salgono a sei i punti vendita del marchio, "pronti ad offrire ai consumatori sempre più una scelta di qualità, piena di convenienza".

Si comincia mercoledì 17 maggio a Taranto, in via Molise 1/C angolo C.so Piemonte. A seguire, giovedì 18 maggio, Ard prende casa a Vieste, in via Generale Dalla Chiesa, 20/22, ed infine venerdì 19 maggio tocca a San Marco in Lamis, a Largo Nunziante Saracino, 2.

La mission e i prodotti

Anche in questi tre nuovi punti vendita i clienti verranno accolti da fornitissimi reparti di macelleria, salumeria, ortofrutta e da un vasto assortimento di prodotti no food, casalinghi, elettrodomestici e tanti altri articoli, per poter scegliere sempre la qualità migliore a prezzi vantaggiosi.

Ard Discount si impegna a soddisfare le diverse esigenze dei consumatori offrendo una vasta selezione e garantendo una piacevole e accogliente esperienza d'acquisto. Tanti i prodotti a marchio e le linee di successo che da questa settimana potranno entrare a far parte della spesa di migliaia di pugliesi.

Referenze buone e salutari come la linea 'Buono & Gusto' caratterizzata da prodotti biologici e vegani, o i tanti articoli senza glutine e lattosio, i nuovi alimenti ad alto contenuto proteico, la linea 'Terre&Tesori' con i migliori prodotti della tradizione italiana, con tante proposte Dop e Igp, 'Sorsi di Vini', con una ampia cantina e una ottima selezione di vini.

Una vasta e diversificata gamma di prodotti disponibili, capaci realmente di avvicinarsi ad ogni tipo di necessità e per tutti i gusti, e che rispecchiano la mission aziendale della grande famiglia Ard, ovvero priorità alla qualità e alla convenienza.

Numerose le offerte dedicate con prodotti pensati per festeggiare queste nuove tre aperture attraverso un volantino che mira a far scoprire la bontà, il gusto, il risparmio del mondo Ard Discount.

Questi tre nuovi punti vendita si aggiungono ai due già attivi a Barletta e alla recente apertura a Bari dove il gradimento dei consumatori rappresenta un’orgogliosa conferma quotidiana.

Un mondo che grazie ad ARDita, nata dalla joint-venture tra Ergon e Maiora, riflette l'ambizioso progetto di crescita e sviluppo di Ard in quest'area del Paese e che con oltre 200 punti vendita in tutto il Sud Italia dimostra giornalmente che “conviene saper scegliere”!