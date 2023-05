Il presidente Miceli a Foggia per 'Architè'

Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Francesco Miceli, sarà a Foggia il prossimo 30 maggio alle 16 presso il salone del Tribunale di Palazzo Dogana per un importante momento divulgativo per gli architetti della provincia di Foggia con la nascita del magazine ufficiale denominato 'Archite', ma sarà anche l'occasione insieme agli altri partecipanti all'evento per porre al centro dell'attenzione il ruolo degli architetti impegnati nel contribuire a rendere più belle le nostre comunità.

Il bimestrale, in uscita come primo numero proprio a fine mese, è diretto dal giornalista foggiano Roberto Parisi e sarà inviato in formato digitale a tutti gli architetti e scaricabile gratuitamente dal sito dell’Ordine. “È un ulteriore momento di incontro e di confronto tra gli architetti e la comunità locale - commenta Francesco Faccilongo Presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Foggia – attraverso il nostro magazine, che darà la possibilità di approfondire tematiche che spesso non vengono considerate. Gli architetti di Capitanata sono a disposizione delle comunità per migliorare lo sviluppo del nostro territorio”.