Arca Capitanata a Valladolid come partner di Rehouse, il plauso di Pasqualino Festa (Uniat-Uil Foggia)

“Una bella iniziativa che da lustro all’Arca Capitanata e, in definitiva a tutto il territorio”. Questo l’elogio che Pasqualino Festa, Responsabile Territoriale Uniat-Uil Foggia, rivolge al Presidente Denny Pascarella, e a tutto il personale Arca Capitanata. L’Ente di Via Caggese è, infatti, risultato destinatario di un finanziamento europeo quale partner del progetto 'Rehouse' (Renovation packages for holistic improvement of EU's buildings efficiency, maximizing Res generation and cost-effective) nell'ambito del Programma Quadro dell'Unione Europea Horizon Europe 2021-2027. Il progetto coinvolge 25 partner di differenti nazionalità (Italia, Spagna, Grecia, Francia, Svizzera, Germania, Polonia, Ungheria).

'Rehouse' ha l’obiettivo di realizzare e sviluppare dei prototipi sperimentali di riqualificazione energetica e sismica di edifici utilizzando tecnologie innovative. I modelli sperimentali saranno distribuiti in 4 località di Grecia, Italia, Francia e Ungheria e fungeranno da dimostratori. Per l'Italia la sperimentazione riguarderà un edificio di case popolari di proprietà di Arca Capitanata sito in Margherita di Savoia. In questi giorni il gruppo tecnico di Arca Capitanata, composto da Vincenzo De Devitiis, Gennaro Di Tella, Armando De Santis, Raffaella Vaira e Veronica Carlino, sta partecipando a Valladolid ai tavoli tecnico-operativi con gli altri partner del programma. Tra i partner italiani c'è l'Enea che ha sottoscritto con il Dipartimento Regionale delle Politiche Abitative un accordo di collaborazione.

“Una bella esperienza sinergica che, grazie alla cooperazione interistituzionale Regione-Comune di Margherita-Arca è destinata a implementare innovazione tecnologica e sociale coinvolgendo proficuamente cittadini, inquilini e istituzioni. Il nostro auspicio è che questo modello di “buone prassi” si possa presto estendere anche ad altre realtà di Capitanata”, conclude Festa.