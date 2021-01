Apricena, lavori in corso negli edifici pubblici: "Otto milioni di euro di investimenti è impegno senza precedenti"

Sono ultimati da pochi giorni i lavori di sostituzione delle vecchie lampade con le nuove a Led in diversi edifici pubblici della città di Apricena. Si tratta delle palestre della scuola 'Padre Pio' e 'Felice Cataneo', dell'area esterna della scuola 'Fioritti', della caserma di polizia locale 'Fiorino Mattiacci', dei plessi A e B della scuola 'Collodi'.

"In tutti questi immobili comunali abbiamo sostituito i corpi illuminanti, rendendo più efficiente l'impianto di illuminazione e risparmiando sulle casse comunali", fa sapere il sindaco Antonio Potenza.

Nel frattempo, gli istituti 'Torelli' e 'Pitta' sono interessati da importanti interventi di ristrutturazione e a giorni partirà anche il grande cantiere della palestra 'Collodi'. Nel 2021, in estate, partiranno i lavori alla 'Padre Pio'.

"Un lavoro incessante effettuato in questi anni nelle nostre scuole, senza precedenti - afferma soddisfatto il sindaco Potenza - per i nostri figli e le future generazioni. Otto milioni di euro di investimenti, di contributi ottenuti realizzando progetti ben fatti e risultati vincitori ai vari bandi regionali e nazionali. Tanto lavoro e ricchezza per la nostra città. Non ci fermiamo e continuiamo a lavorare per migliorare sempre più la nostra città".