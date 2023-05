La nuova villa comunale è realtà: la pietra di Apricena per la ripavimentazione e le sedute

La villa comunale di Apricena si rifà il look. Partiranno a breve, infatti, i lavori di riqualificazione oggetto del bando datato 23 marzo 2023 da 750.000 euro (ad offerta economica più vantaggiosa). Lavori che verranno illustrati in un incontro pubblico il prossimo 5 maggio alle 19.30 in piazza Andrea Costa e al quale parteciperanno l'amministrazione comunale, i progettisti dello studio 'Giammario architetti' e la responsabile della Soprintendenza Foggia-Bat, l’architetto Anita Guarnieri.

Gli interventi, stando a quanto richiesto dal bando, interesseranno diverse aree. Verranno realizzate diverse sedute in pietra di Apricena alla base delle quali ci saranno dei led che renderanno meno buia la villa nelle ore serali. Sempre la pietra locale verrà impiegata per la ripavimentazione di parte del parco (sono previsti, infatti, anche la posa di un tappeto erboso e la messa a dimora di alberi ad alto fusto e cespugli).

L’area a verde sarà dotata di un impianto di irrigazione differenziato, il sistema illuminotecnico sarà realizzato recuperando gli attuali lampioni presenti in villa, mentre i cavi e i quadri elettrici saranno completamente sostituiti. Previsto anche un impianto per la raccolta delle acque meteoriche.

I lavori della villa comunale partono all’indomani di quelli del museo di sculture a cielo aperto in corso Roma.