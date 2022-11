Approvata la super opera da 15,5 milioni: da San Severo collegherà l'autostrada alla Statale 16 direzione Foggia

Il Consiglio comunale di San Severo, l'11 novembre ha approvato il progetto definitivo dell’intervento 'Tangenziale est di San Severo-Lotto 2-Tratto di collegamento tra il casello autostradale e il Km.650+500 della Strada Statale 16 Adriatica' trasmesso dalla Provincia di Foggia nella qualità di titolare del finanziamento e di soggetto attuatore. “Abbiamo approvato un intervento di fondamentale rilevanza per il nostro territorio con l’assegnazione di risorse finanziarie pari a 15,5 milioni" spiega il sindaco Francesco Miglio.

A fine 2016, con deliberazione n.58 del 29/11/2016 il nostro Consiglio Comunale aveva approvato lo studio di prefattibilità trasmesso dalla Provincia di Foggia, contenente in linea di massima il tracciato geometrico dell’intervento. Negli anni successivi la Provincia ha portato avanti le attività di progettazione preliminare e definitiva, ivi comprese le indagini archeologiche, che hanno rallentato notevolmente l’iter approvativo dell’intervento, e le attività connesse alla valutazione di impatto ambientale, che sono state concluse a luglio 2022. "Oggi finalmente l’intero iter si è concluso per quella che sarà un’opera fondamentale nel nostro territorio e che consentirà di collegare il casello autostradale alla Statale 16 in direzione Foggia, completando così l’anello di collegamento attorno a San Severo” ha aggiunto il primo cittadino.

Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento Nord-Sud, non autostradale, passante ad est di San Severo e interventi migliorativi ai fini della sicurezza del tratto della Statale 16. La viabilità da realizzare è costituita da un asse viario connesso a nord della Sp 29 all'altezza della intersezione con la linea ferroviaria e a sud della SS 16 in corrispondenza dell'innesto di via Foggia. Un asse viario che formerà un anello intorno alla città dell'Alto Tavoliere. L'inizio dei lavori era previsto per il 1 agosto. L'operà dovrebbe concludersi entro al fine del 2025.

Nel corpo della delibera consiliare si legge che in applicazione all’art.12 della L.R. n.3/2005 e dell’art.16 della L.R. n.13/2001, l’approvazione del progetto costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente per la quale la pronuncia definitiva del Consiglio Comunale entro 45 giorni dal deposito della delibera presso la segreteria comunale e, previo riscontro delle eventuali osservazioni che potranno pervenire, determinerà per le parti di territorio comunale oggetto di intervento variante urbanistica semplificata, senza necessità di controllo da parte della Regione Puglia. L’approvazione del progetto definitivo con relativa adozione della variante urbanistica semplificata comporta altresì l’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in esame ai sensi dell’art.10 della L.R. n.3/2005, nonché per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree private oggetto di intervento ai sensi dell’art.10 del Dpr 327/2001. Il C.C. ha demandato al dirigente dell’Area V 'Urbanistica e Attività Produttive' gli adempimenti conseguenti al provvedimento.