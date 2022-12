I commissari riaccendono la luce a Foggia: chiuso l'affaire della pubblica amministrazione

I commissari straordinari che gestiscono il Comune di Foggia risolvono l’affaire pubblica illuminazione. Sono in procinto di chiudere un contratto con Edison. Ad annunciarlo è il commissario Marilisa Magno. “Spero che la prossima settimana gli uffici mi facciano il regalo di Natale”, afferma auspicando che nel giro di pochi giorni si possano perfezionare gli atti.

La scelta è stata operata tramite la piattaforma Consip. Edison, una delle aziende leader del mercato energetico, ha presentato la sua offerta e la commissione straordinaria è pronta ad approvare il contratto che “riguarderà tutta la pubblica illuminazione” e contemplerà la ristrutturazione della rete. Addio al vecchio piano. La commissaria parla di “anno zero”. Hanno fatto tabula rasa e sono ripartiti dalla nomina dell’Energy Manager, figura prevista dalla legge.

L’incarico di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia è stato affidato a settembre, per un anno, all’ingegnere Elia Rosania. “È lui che, molto esperto, ci sta seguendo per un appalto così tecnico”, ha detto la commissaria. “La sicurezza – ha aggiunto – passa anche attraverso la pubblica illuminazione ed è il nostro primo obiettivo”. Ci lavoravano da mesi, fa sapere.

L’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione, gestione e manutenzione degli stessi era finito al centro dell’inchiesta su presunte mazzette che ha travolto il Comune di Foggia e l’ex sindaco Franco Landella. La passata amministrazione aveva scelto la formula del project financing con un mega appalto da oltre 50 milioni di euro finito sotto la lente d’ingrandimento della Procura.