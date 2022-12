Mercati rionali aperti il 18 dicembre e il 6 gennaio

I mercati rionali di Foggia saranno aperti nelle giornate festive di domenica 18 dicembre e di venerdì 6 gennaio, dalle 7 alle 14. Lo ha sancito un’ordinanza commissariale firmata lo scorso 15 dicembre.

I commissari straordinari, anche questa volta, come in occasione dell’Immacolata, considerato il momento di crisi che investe anche il commercio ambulante, hanno accolto la richiesta della Confcommercio che lo scorso 7 dicembre aveva invitato l’amministrazione comunale a valutare la possibilità di un’apertura straordinaria nella domenica prima di quella di Natale e alla Befana. Nel caso del 6 gennaio, si intendono i mercati cittadini e non il mercato settimanale.

L’iniziativa, peraltro, garantisce un utile servizio ai tanti cittadini che sono impossibilitati a frequentare i mercati cittadini nei giorni feriali.