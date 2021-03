Il loro bar 'Conte Roma' non ha retto alla crisi e alle chiusure dovute ai vari dpcm, le spese erano troppe e sono stati costretti a chiudere.

Ma anziché piangersi addosso, Carlo e Salvatore sono ripartiti da zero. Con il take away 'Taste 66' in via Napoli. Un angolo tranquillo dove consumare un pranzo o portarlo via, consuetudine ai tempi del Covid.