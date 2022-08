Apre a Peschici il supermercato Md

L’8 agosto, in via Tramontana a Peschici, da cui passa il traffico proveniente da Vieste e Vico del Gargano e dove fino a pochi mesi fa sorgeva un deposito di materiale edile e vendita di prodotti Ho.Re.Ca., apre il primo punto vendita della cittadina che porta a 14 gli Md in provincia di Foggia e a 55 quelli pugliesi. A pianta rettangolare, con 5 casse e 5 corsie, offre lungo il perimetro ortofrutta e macelleria a libero servizio, gastronomia e panetteria servite. Neo assunti per la gestione del punto vendita 17 addetti (nove uomini, otto donne), età media 31 anni, tutti di Peschici e zone limitrofe.

Un parcheggio clienti da 80 posti e l’orario continuato da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21 completano le informazioni utili ai clienti "che nel punto vendita troveranno tra le circa 3mila referenze a prezzi decisamente anti-inflazione, moltissime proposte regionali a marchio Lettere dall’Italia® che riunisce le migliori Dop, Igp e Docg italiane selezionate da Md. Molto apprezzate e presenti anche qui in assortimento le linee bio, light e free from che costituiscono un fiore all’occhiello dell’insegna"