All'Immacolata mercato del venerdì aperto

Nella giornata festiva dell’8 dicembre, che ricade di venerdì, il mercato settimanale di Foggia si svolgerà regolarmente.

Non servirà un’ordinanza sindacale per stabilirlo. A venire incontro alle richieste formulate dalle associazioni di settore è stata già una delibera dell’1 giugno scorso, approvata dalla commissione straordinaria su proposta del dirigente del Servizio Suap, Concetta Zuccarino, che modifica il Regolamento comunale per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche.

È la modifica al comma 2 dell’articolo 54 ‘Orario del mercato settimanale’ a disciplinare diversamente le aperture straordinarie del mercato del venerdì. La commissione straordinaria, che prima di andare via ha rimesso ordine nei regolamenti, ha inteso consolidare la giornata deputata allo svolgimento del mercato di via Miranda. “Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato settimanale ricada in una delle festività riconosciute a tutti gli effetti di legge, si svolgerà regolarmente nella stessa data, salvo disposizioni diverse assunte con apposita ordinanza sindacale”.

Nella precedente formulazione, il regolamento prevedeva che fosse anticipato al giorno precedente, a meno che non fosse un altro festivo, caso in cui sarebbe stato posticipato al giorno successivo, salvo disposizioni diverse assunte con ordinanza sindacale.

L’anticipazione o posticipazione del mercato, però, determina la perdita di una giornata di lavoro per i commercianti concessionari di posteggi in altri comuni e, di norma, partiva la richiesta per consentire il regolare svolgimento nei giorni festivi.

Confcommercio Foggia, per l’appunto, ha espressamente indicato al Comune l’apertura straordinaria dell’8 dicembre e, contestualmente, ha proposto l’apertura del mercato rionale Rosati, limitatamente alle attività di vendita del settore non alimentare di via Urbano, nello stesso giorno e nelle giornate di domenica 24 dicembre e domenica 31 dicembre.

In questo senso, sono cambiate le disposizioni generali sulle giornate di svolgimento e sugli orari dei mercati (art. 32 comma 4): “È ammessa e consentita, salvo disposizioni diverse assunte con apposita ordinanza sindacale, l’apertura dei mercati giornalieri nelle sole e seguenti giornate festive: 8 dicembre Festa dell’Immacolata, 24 dicembre Vigilia di Natale; 31 dicembre vigilia di Capodanno”. La modifica è stata apportata per migliorare l’offerta commerciale con l’apertura dei mercati cittadini nelle giornate festive, nell’interesse dei consumatori e degli operatori di settore.

Prima, la vendita nei giorni indicati poteva essere consentita solo tramite ordinanza sindacale su richiesta delle associazioni di categoria, adesso il provvedimento serve solo in caso contrario.