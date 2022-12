Mercato settimanale aperto nel giorno della Befana

Il mercato settimanale di via Miranda si svolgerà regolarmente nella giornata festiva di venerdì 6 gennaio. Lo ha stabilito la commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia con un’ordinanza firmata lo scorso 22 dicembre. Tra il 9 e il 16 dicembre, Confcommercio Foggia, Confesercenti, Casambulanti e Goia Fenapi avevano formalmente chiesto all’amministrazione comunale di valutare la possibilità di autorizzare l’apertura del mercato venerdì nel giorno della Befana.

Il Regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche approvato nel maggio scorso stabilisce che nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato settimanale ricada in una delle festività debba essere anticipato al giorno precedente e se quest’ultimo fosse anche festivo il mercato andrebbe posticipato al giorno feriale successivo, salvo disposizioni diverse assunte con apposita ordinanza. Con un precedente provvedimento, i commissari avevano già accolto la richiesta di un’apertura straordinaria dei mercati rionali nella stessa data pervenuta da Confcommercio.

“La festività che ricorre nella data specifica è collegata con gli eventi natalizi e l’apertura del mercato nella stessa giornata rappresenta offerta di attrazione alternativa per la comunità”, si legge nell’atto. Si osserva, inoltre, come l’anticipazione o posticipazione del mercato avrebbe causato la perdita di una giornata di lavoro per coloro che sono concessionari di posteggio in altri comuni. Già nell’antivigilia di venerdì 23 dicembre, si è registrata una maggiore affluenza al mercato settimanale con qualche ingorgo al traffico nelle strade limitrofe.