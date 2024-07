L'MD aprirà ancbe a San Nicandro Garganico: "Così fermiamo fuga dei consumi"

Dopo almeno trent'anni di tentativi sempre falliti, nel Consiglio comunale di giovedì 4 luglio il Consiglio comunale di San Nicandro Garganico ha autorizzato l'apertura di un ipermercato MD. La struttura, di oltre 4.000 mq tra superficie di vendita e pertinenze esterne, sorgerà in via Lauro e sarà frutto dell'investimento di imprenditori del posto.

Stando a quanto scrive il sindaco Matteo Vocale, andrà a valorizzare e rigenerare uno degli accessi del centro abitato.

Oltre all'area asservita a due strutture commerciali (che potrebbero diventare tre), con parcheggi e spazi verdi, verrà realizzato un luogo di svago con area fitness all'aperto. "Un investimento importante quanto atteso, desiderato per tanti anni dalla cittadinanza, che porterà sul nostro territorio utenti dai paesi vicini e fermerà la fuga dei consumi di migliaia di sannicandresi verso altri centri. Una scelta che è contro nessuno ma per i sannicandresi e i paesi vicini, che abbiamo fatto con coraggio, consapevolezza e studio. Siamo convinti, come accaduto altrove, che ne beneficerà anche il commercio locale. Continuiamo a lavorare per una città al passo con i tempi e non seconda a nessuno".